У Чернівцях у торгову центрі "Майдан" пролунав вибух. Інцидент трапився в одному з ресторанів на третьому поверсі вранці 7 лютого.

В результаті вибуху розбито вікна та пошкоджено приміщення, а саме частину коридору торгового центру. Люди, на щастя, не постраждали.

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Наслідки вибуху у ТЦ "Майдан" у Чернівцях / Фото пресслужби Нацполіції у Чернівецькій області

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У поліції з посиланням на головного інженера закладу кажуть, що вибух пролунав у складському приміщенні ресторану. Причина – невідома.

У соцмережах пишуть, що усередині приміщення вибухнув балон із газом.

Правоохоронці уточнили, що інцидент стався приблизно о 8:30 ранку. В цей час у ресторані вже були відвідувачі. Усіх евакуювали.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС і газової служби.

ТЦ "Майдан" розташовується на вулиці Героїв Майдану, 71.

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