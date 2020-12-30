Усі 40 родин, чиє житло зруйнувалось внаслідок вибуху на Позняках, нарешті отримають нові квартири. Щоправда, грошей на ремонт постраждалим ще не виділили.

Наразі 24 родини вже мать право власності на нові квартири. Решта – незабаром отримають. Про це заявила депутатка Леся Забуранна, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Ще 16 родин подали документи на оформлення квартир. Усі постраждалі вже бачили свої нові помешкання. Вони отримають житло у двох житлових комплексах: "Кришталеві джерела" та "Лісова казка".

Забуранна стверджує, що нові квартири щонайменше на 10% більші за площею, ніж ті, які були в будинку на Позняках.

Хто робитиме у квартирах ремонт

Депутатка зауважила, що тепер постало питання ремонту та облаштування квартир. За її словами, сподіваються, що Київська міськрада надасть родинам матеріальну допомогу. Однак ремонт постраждалі робитимуть самостійно.

Вибух на Позняках: коротко