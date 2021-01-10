Вибух в Лубнах: коли місцевим жителям відновлять газопостачання
У Полтавській області на місці вибуху газопроводу в Лубнах провели засідання оперативного штабу. Через кілька годин фахівці розпочнуть відновлювати газопостачання населених пунктів.
Відновлення постачання газу у Лубнах: що відомо
Наразі триває технічний процес стравлювання газу. Про це у телеграмі повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
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За його словами, ситуація контрольована.
За кілька годин фахівці розпочнуть поступово відновлювати газопостачання населених пунктів в обхід зруйнованої ділянки газопроводу,
– зазначив Синєгубов.
Працівники соціальних служб і рятувальники здійснюють оповіщення жителів про заходи безпеки.
За інформацією АТ "Лубнигаз", станом на ранок 10 січня без газу залишаються
- 2860 абонентів;
- 4 сільради;
- 7 бюджетних установ.
Одразу після аварії припинили газопостачання для приблизно 3 500 жителів 17 населених пунктів Лубенського району.
Газ вимкнули у таких селах: Вишневе, Воронинці, Загребельне, Козаче, Лазірки, Несено-Іржавець, Нове, Новооржицьке, Пилиповичі, Полуніївка, Райозеро, Тарасенкове, Тимки, Хорошки, Хоружівка, Черевки та Яблуневе.
Що кажуть у ДСНС
Станом на ранок 10 січня факельне горіння не спостерігають, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники їздять до місцевих жителів та розповідають, як користуватися газовими пристроями перед початком відновлення газопостачання.
Вибух на газопроводі у Лубнах: що відомо
- У місті Лубни, що на Полтавщині, ввечері 9 січня 2021 року стався вибух на газопроводі.
- Мова йде про частину газогону Уренгой – Помари – Ужгород. Його обслуговує "Укртрансгаз".
- За попередньою інформацією, причиною стала аварія на газогоні.
- Після інциденту в "Лубнигазі" заявили про екстрені відключення газу.
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