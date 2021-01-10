У Полтавській області на місці вибуху газопроводу в Лубнах провели засідання оперативного штабу. Через кілька годин фахівці розпочнуть відновлювати газопостачання населених пунктів.

Відновлення постачання газу у Лубнах: що відомо

Наразі триває технічний процес стравлювання газу. Про це у телеграмі повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Читайте також На Полтавщині стався вибух через аварію на газопроводі: відео

За його словами, ситуація контрольована.

За кілька годин фахівці розпочнуть поступово відновлювати газопостачання населених пунктів в обхід зруйнованої ділянки газопроводу,

– зазначив Синєгубов.

Працівники соціальних служб і рятувальники здійснюють оповіщення жителів про заходи безпеки.

За інформацією АТ "Лубнигаз", станом на ранок 10 січня без газу залишаються

2860 абонентів;

4 сільради;

7 бюджетних установ.

Одразу після аварії припинили газопостачання для приблизно 3 500 жителів 17 населених пунктів Лубенського району.

Газ вимкнули у таких селах: Вишневе, Воронинці, Загребельне, Козаче, Лазірки, Несено-Іржавець, Нове, Новооржицьке, Пилиповичі, Полуніївка, Райозеро, Тарасенкове, Тимки, Хорошки, Хоружівка, Черевки та Яблуневе.

Що кажуть у ДСНС

Станом на ранок 10 січня факельне горіння не спостерігають, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники їздять до місцевих жителів та розповідають, як користуватися газовими пристроями перед початком відновлення газопостачання.

Вибух на газопроводі у Лубнах: що відомо