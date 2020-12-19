Вибух у коронавірусній лікарні в Туреччині: кількість жертв зросла
Через пожежу після вибуху кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії у турецькій коронавірусній лікарні загинули 9 людей. Раніше повідомляли, що трагедія призвела до загибелі 8 хворих на COVID-19.
Пацієнтів перевели в інші лікарні
11 хворих на COVID-19 пацієнтів лікарні перевели в інші медичні заклади. Про це у твіттері повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.
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Наразі невідомо у якому саме стані перебувають пацієнти.
Трагічний випадок, який стався в реанімаційному відділенні в Газіантепі, засмутив усіх нас. Кількість загиблих досягла 9. Інших пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі, команди екстреної допомоги перевезли до сусідніх лікарень,
– сказав Коджа.
За даними місцевих ЗМІ, міністр вилетів до Газіантепа для проведення розслідування на місці події. У лікарні повідомили, що на момент трагедії в реанімації на лікуванні перебувала 21 особа.
Що відомо про трагедію у лікарні Туреччини
- Інцидент трапився 19 грудня о 04:45.
- Працівники медзакладу та рятувальники встигли швидко локалізували вогонь.
- На жаль, 7 пацієнтів лікарні загинули у реанімаційному відділені, 1 – під час переведення в іншу лікарню.
- Жертвам було від 56 до 85 років.
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