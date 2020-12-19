Через пожежу після вибуху кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії у турецькій коронавірусній лікарні загинули 9 людей. Раніше повідомляли, що трагедія призвела до загибелі 8 хворих на COVID-19.

Пацієнтів перевели в інші лікарні

11 хворих на COVID-19 пацієнтів лікарні перевели в інші медичні заклади. Про це у твіттері повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

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Наразі невідомо у якому саме стані перебувають пацієнти.

Трагічний випадок, який стався в реанімаційному відділенні в Газіантепі, засмутив усіх нас. Кількість загиблих досягла 9. Інших пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі, команди екстреної допомоги перевезли до сусідніх лікарень,

– сказав Коджа.

За даними місцевих ЗМІ, міністр вилетів до Газіантепа для проведення розслідування на місці події. У лікарні повідомили, що на момент трагедії в реанімації на лікуванні перебувала 21 особа.

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