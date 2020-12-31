Поблизу Кам'янки на Донеччині чоловік зазнав поранення внаслідок вибуху. У цей момент він перебував у тракторі. Інцидент трапився 30 грудня.

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Відомо, що пораненому – 40 – 49 років. Вибух стався, коли він їхав на тракторі в полі. Про це мовиться у звіті спостерігачів ОБСЄ.

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Внаслідок вибуху потерпілого викинуло з трактора. Як розповів чоловік, опісля його доправили до лікарні в Костянтинівці. А трактор повністю згорів.

Того ж дня медпрацівниця лікарні в Костянтинівці повідомила спостерігачів телефоном, що 20 грудня до них надійшов чоловік (40 – 49 років) з осколковими пораненнями голови. За її словами, травми могли виникнути від спрацювання вибухового пристрою. Медик додала, що чоловіка виписали того ж дня.

Зауважимо, що упродовж 30 грудня спостерігачі ОБСЄ на Донеччині зафіксували 58 порушень перемир'я, зокрема 32 вибухи:

31 вибух невизначеного походження,

1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу.

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Додамо, що схожий випадок стався 20 грудня поблизу Авдіївки. Там бойовики знищили трактор зі станкового протитанкового гранатомету. У результаті один із трактористів зазнав поранення.

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