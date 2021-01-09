Лубнигаз підтвердив інформацію про вибух на газопроводі. Інцидент трапився на ділянці поблизу села Калайдинці на Полтавщині. Через пошкодження газопроводу у компанії заявили про екстрені відключення газу.

Деталі заяви Лубнигазу щодо вибуху на газопроводі

Аварія вплинула на роботу газорозподільних станцій "Новаки" та "Вишневе" Оржиця. Тому відбулися аварійні відключення газу. Відповідне повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці компанії "Лубнигаз".

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Які населені пункти залишилися без газу через вибух

Лазiрки,

Новооржицьке,

Райозеро,

Тарасенкове,

Вишневе,

Яблуневе,

Воронинцi,

Черевки,

Хорошки,

Нове,

Загребельне,

Тимки,

Пилиповичі,

Несено-Iржавець,

Полуніївка.

Усі вони входять до Оржицького району та є підключеними до газорозподільної станції "Вишневе".

Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові комфорки будуть закритими. У разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу терміново дзвоніть 104,

– зауважили у Лубнигазі.

У компанії додали, що усі аварійні служби вийшли на чергування в оперативному режимі.

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Вибух на газопроводі на Полтавщині: коротко