Вибух на газопроводі стався на окупованій частині Луганщини. У результаті без газу залишилися 9 населених пунктів. Інформація про аварію з'явилася 15 січня.

Деталі вибуху на газогоні на окупованій Луганщині

За словами місцевих жителів, вибух стався на газогоні високого тиску рано вранці 15 січня біля села Глафирівки. Свідки бачили велику заграву, яка яскравішала приблизно до 7 години ранку. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на сепаратистські ЗМІ та повідомлення у соцмережах.

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У результаті без газу залишилася частина Лутугинського району. За попередніми даними, газопостачання тут буде відімкнено упродовж кількох днів. Водночас окупаційна влада закликала споживачів перекрити вентилі газових приладів. А про відновлення газопостачання пообіцяли повідомити після ліквідації аварії.

У яких населених пунктах припинили постачання газу

Лутугине,

Білоріченський,

Георгіївка,

Леніна,

Успенка,

Врубівський,

Челюскінець,

Лісове,

Розкішне (вулиця Знам'янка).

Що про вибух кажуть окупанти

Бойовики традиційно звинуватили у всьому українську сторону. Заявляють, зокрема, про теракт і диверсію – невідомі особи начебто влаштували підрив. Також погрожують порушити це питання під час засідання мінської ТКГ. І вже відкрили кримінальне провадження.

Водночас окупанти уточнили, що аварія сталася на газогоні "Лутугине – Хрящувате". Унаслідок вибуху без газу залишилися 12 680 абонентів і 18 соціальних об'єктів.