Вибух на газогоні біля Лубен: у поліції повідомили про горіння
Поблизу Лубен на Полтавщині надвечір 9 січня стався вибух на газогоні. Зараз там працюють слідчі, наряди ДСНС і газова служба.
Вибух на газогоні на Полтавщині: у поліції розповіли, що відбувається на місці
Вибух стався поблизу села Єнківці. Наразі тут на відстані у приблизно 3 кілометри серед поля можна спостерігати горіння. Займання сталося на місці, де залягає газопровід високого тиску. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.
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Правоохоронці охороняють периметр пожежі, щоб ніхто з цивільних не потрапив у небезпечну зону та не постраждав. Обставини події з'ясовують фахівці.
У ДСНС, зі свого боку, додали що трубу наразі перекрито у двох місцях, але вогнеборці чекають, щоб вигорів газ із труби високого тиску і той, що в повітрі. Адже існує загроза вибуху.
Всі правові кваліфікації справі надаватимуть після ліквідації наслідків інциденту. Наразі жодна кримінальна справа – ще не відкрита, тож говорити про причини зарано,
– зауважив речник Нацполіції Полтавщини.
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Вибух на газопроводі на Полтавщині: коротко
- Інцидент трапився надвечір 9 січня. Мовиться про частину газогону Уренгой – Помари – Ужгород. Його обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз).
- Попередня причина – вибух стався через аварію на газогоні.
- Наразі немає жодної інформації ані про потерпілих, ані про жертв.
- У поліції заявили, що на місце події одразу ж вирушили правоохоронці та бригада ДСНС.
- Станом на 18:00 аварію локалізували. На місці події працюють ремонтні бригади.
- Після інциенту у Лубнигазі заявили про екстрені відключення газу. Мовиться про кілька населених пунктів Оржицького району. Усі вони є підключеними до газорозподільної станції "Вишневе".
- За даними ДСНС, станом на 17:52 відключення населених пунктів від газопостачання не було.
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