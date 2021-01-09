Поблизу Лубен на Полтавщині надвечір 9 січня стався вибух на газогоні. Зараз там працюють слідчі, наряди ДСНС і газова служба.

Вибух на газогоні на Полтавщині: у поліції розповіли, що відбувається на місці

Вибух стався поблизу села Єнківці. Наразі тут на відстані у приблизно 3 кілометри серед поля можна спостерігати горіння. Займання сталося на місці, де залягає газопровід високого тиску. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

До теми Факельне горіння до 1 метра та розгерметизація: що відбувається на місці вибуху газу у Лубнах – деталі від ДСНС

Правоохоронці охороняють периметр пожежі, щоб ніхто з цивільних не потрапив у небезпечну зону та не постраждав. Обставини події з'ясовують фахівці.

У ДСНС, зі свого боку, додали що трубу наразі перекрито у двох місцях, але вогнеборці чекають, щоб вигорів газ із труби високого тиску і той, що в повітрі. Адже існує загроза вибуху.

Всі правові кваліфікації справі надаватимуть після ліквідації наслідків інциденту. Наразі жодна кримінальна справа – ще не відкрита, тож говорити про причини зарано,

– зауважив речник Нацполіції Полтавщини.

Важливо Пожежа на газопроводі на Полтавщині: розглядають можливість диверсії

Вибух на газопроводі на Полтавщині: коротко