Щороку у світі відбуваються десятки техногенних аварій. Однією з найбільших і найтрагічніших у Європі стала катастрофа на тулузькому хімічному комбінаті.

Наслідки від надпотужного вибуху нітрату амонію були жахливими, а жителі міста ще довгий час не могли отямитися від жахливих подій. Про це – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Що відомо про хімкомбінат AZF

Хімкомбінат AZF збудували свого часу за межами французького міста Тулуза, на безпечній відстані від населених районів. Проте місто невпинно розросталося, тож через деякий час завод увійшов до південної частини Тулузи. Довкола нього з'явилися житлові будинки та жвава міська інфраструктура.

Тим часом хімічний комбінат продовжував безперешкодно працювати. До AZF входило 3 підприємства.

Найбільше з них займалося виробництвом азотних добрив, амонію та сульфату сірки. Друге – виготовляло порох, тверде ракетне паливо, вибухові речовини й було єдиним таким на території Франції. Окрім того, на цьому ж заводі виробляли отруйну речовину фосген, яку своєю чергою використовувало у виробництві третє підприємство комплексу.

Для всіх трьох виробництв розробили спільний план дій під час аварійних ситуацій. Найімовірнішим вважався витік отруйних газів. Ризик вибуху на комбінаті був, на думку відповідальних осіб, мінімальним. І нічого на виробництві не віщувало біди аж до цього фатального дня.

День вибуху

Вранці 21 вересня 2001 року на AZF пролунав потужний вибух. В повітря злетіло 300 тонн нітратів амонію, які перебували на складі готової продукції та очікували на реалізацію.

На місці вибуху вмить утворилася вирва 70 метрів завдовжки, 40 метрів завширшки та глибиною у 6 метрів, яка швидко наповнилася ґрунтовими водами. Практично все на території хімічного комбінату було зруйновано.

Наслідки

Вибухова хвиля завдала значних пошкоджень прилеглим будівлям.

Майже повністю був знищений розташований поруч торговий центр.

У всіх будівлях в радіусі 8 кілометрів повилітали з вікон шибки.

Згоріло автобусне депо з запаркованими 150 автобусами.

Понад 40 тисяч містян залишилися без даху над головою.

Внаслідок трагедії загинуло 30 людей ще понад 3,5 тисячі отримали серйозні поранення.

Зона радіусом 1 кілометр довкола хімічного комбінату не підлягала відновленню зовсім. Жителів Тулузи охопили страх і паніка. Мешканці негайно кинулися до автівок, щоб зібрати рідних і покинути місто. Через це рух на автошляхах був практично паралізований.



Наслідки вибуху / Скриншот з відео

Відтак уряд віддав наказ створити навколо Тулузи зону безпеки радіусом 30 кілометрів. Негайно закрили цивільний аеропорт і повітряний простір над містом, перекрили автомагістралі та припинили залізничне сполучення. Про обставини, що склалися, та інструкції щодо подальших дій населенню повідомляли через засоби масової інформації.

Оскільки вибух спричинив витік низки токсичних речовин, зокрема, аміаку, людям рекомендували залишатися вдома та зачиняти вікна. На щастя, аварія не спричинила витоку фосгену, якого на хімічному комбінаті було вдосталь, щоб збільшити кількість жертв унаслідок катастрофи в тисячі разів.



Вибух у Тулузі / Скриншот з відео

Як усували наслідки

Рятувальники розділили зони усунення наслідків катастрофи на 2 плани: "червоний" і "білий".

► Згідно з "червоним планом" служби порятунку працювали безпосередньо на території хімкомбінату та прилеглих територіях. Саме вони виявляли тіла загиблих від вибуху працівників. Неподалік від AZF розгорнули медичний пункт, де надавали невідкладну допомогу.

► Відповідно до "білого плану" діяли працівники університетської та приватних клінік Тулузи. Попри напівзруйнований стан приміщень їм вдалося організувати свою роботу та госпіталізувати важкопоранених.



Як виглядав завод після вибуху / Скриншот з відео

Заздалегідь розроблені плани евакуації та порятунку врешті спрацювали й посприяли координуванню служб порятунку.

"Закон Башло"

Після катастрофи в суди з вимогою компенсацій почали надходити тисячі позовів. Така кількість заяв значно гальмувала процес ухвали рішення. Саме через цю ситуацію через 2 роки у Франції ухвалили відомий "закон Башло". Відповідно до нього, жертви техногенних катастроф можуть подавати до суду колективні скарги.



У Франції ухвалили відомий "закон Башло" / Скриншот з відео

Збитки від вибуху оцінили у 2 мільярди євро, ще стільки ж компанія AZF виплатила постраждалим у вигляді компенсацій.

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Ще до 2009 року на місці колишнього хімічного комбінату були руїни. Та врешті це місце розчистили, і збудували на ньому новий великий онкологічний центр, який розпочав роботу у 2013 році. Тож сьогодні про вибух на цьому місці нічого не нагадує. Проте трагічні події під час однієї з найбільших техногенних катастроф і досі живуть у пам'яті мешканців Тулузи.