Редакція одного з провідних видань США Time переконана, що 2020 рік був найгіршим в історії. Такої ж думки дотримуються не лише його підписники, а й багато людей в усьому світі. Проте рік приніс людству й визначні події.

Мабуть, перше, що згадуватимуть люди через декілька років або ж навіть десятиліть – це порожні мегаполіси навесні 2020 року. Детальніше про те, що запам'ятає світ з минулого року, окрім пандемії – у сюжеті 24 каналу.

До теми Обмін полоненими та втрати від "перемир'я": як змінилась війна на Донбасі за 2020 рік

Карантин у світі

Через COVID-19 уряди більшості європейських країн, США, Канади, Аргентини, Індії та Китаю запровадили карантин. У мегаполісах закрили:

всі розважальні заклади;

спортивні центри;

салони краси.

Водночас людей відправили на дистанційну роботу. Прогулянки на свіжому повітрі обмежили однією годиною на день – життя у мегаполісах майже зупинилося.

Авіакатастрофа МАУ в Тегерані

Українці ж не забудуть ранок 8 січня, тоді Тегерані розбився літак МАУ зі 176 людьми на борту. Всі вони загинули, серед жертв – 11 українців.

Лише за 3 дні влада Ірану визнала, що боїнг помилково збили військово-повітряні сили країни. Наразі український уряд разом з іранськими чиновниками домовляються про виплати компенсацій жертвам авіатрощі.

Крім того, триває встановлення всіх деталей трагедії. Звичайно це не поверне рідних і для 11 українських родин тепер Різдво завжди буде з присмаком гіркоти.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Вибух в Бейруті

Трагічним 2020 рік став і для сотень жителів Бейрута – 4 серпня в місцевому порту вибухнуло майже 3 тони селітри. Сила вибухів була настільки потужною, що призвела до сейсмічної хвилі магнітудою понад 3 бали.

Це стало причиною загибелі 220 людей, серед них – 32-річний українець. Водночас травми отримали понад 6 тисяч людей. На території приблизно 10 кілометрів від місця вибуху були зруйновані тисячі будівель. Понад 300 тисяч людей залишилися без житла.



4 серпня в порту Бейрута вибухнуло майже 3 тони селітри / Фото AFP

За попередньою версією, причиною вибухів стало неналежне зберігання селітри. Розслідування досі триває, до нього залучили фахівців Інтерполу.

Виправдання Марківа

Втім 2020 рік зміг потішити Україну, адже на початку листопада Міланський апеляційний суд виправдав нацгвардійця Віталія Марківа.

Його затримали в Італії влітку 2017 року і звинуватили у начебто вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрєя Міронова на Донбасі.



У 2020 році виправдали нацгвардійця Марківа / Фото пресслужби МВС

У липні 2019 Віталія Марків засудили до 24 років ув'язнення. Водночас прокурори не надали суду жодних прямих доказів провини українця, багато доказів взагалі ґрунтувалися на російській пропаганді.

Відтак адвокати Марківа подали на оскарження, а 3 листопада після понад 3 років в італійській в'язниці – український нацгвардієць вийшов на волю.

Мене зараз просто океан емоцій переповнює. Чесно – я не очікував цього. Але чудо трапляється, головне – вірити і боротися до кінця, бо непереможний лише той, хто не здається,

– сказав тоді Віталій Марків.

Перша приватна місія в космос

Завдяки зусиллям компанії Ілона Маска SpaceX людство зробило великий крок вперед на шляху до туристичних подорожей у космос. 30 травня 2020 року з мису Канаверал стартувала перша в історії космонавтики приватна місія Dragon з двома астронавтами NASA на борту.

Ракета успішно доправила їх до Міжнародної космічної станції на навколоземній орбіті. Провівши на МКС понад 2 місяці американські космонавти на ракеті Dragon повернулися додому.



30 травня стартувала перша в історії космонавтики приватна місія Dragon / Фото NASA

Ця місія поклала край 10-річній російській монополії на запуски людей у космос. А компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт NASA на доправлення американських космонавтів на МКС і продовжила розробку комерційних турів на навколоземну орбіту.