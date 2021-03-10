Вибух у Бердянську: гранату міг принести один із загиблих
Попередньо, в Бердянську у багатоповерхівці вибухнула граната. Мешканці будинку розповідають, що її міг принести з роботи один із загиблих чоловіків. Він був господарем квартири, де стався інцидент.
Джерело:ТСН
Трагедія на Запоріжжі сталася вранці 10 березня. Сусіди кажуть, що від вибуху здригнувся весь будинок. У результаті двоє дорослих чоловіків загинули. Ще одну жінку в край важкому стані госпіталізували.
До теми Граната вибухнула в багатоповерхівці Бердянська: є жертви
Що відомо про загиблих і потерпілих
Вибух стався в одній із квартир. Там мешкають 55-річна господиня, її співмешканець і хворий брат. Двоє чоловіків загинули на місці.
Жінка ж зараз перебуває в реанімації. Жодних прогнозів щодо неї медики наразі не роблять.
Як міг статися інцидент
Сусіди припускають, що гранату міг принести співмешканець жінки. Чоловік працював у службі охорони на режимному об'єкті. Де саме – не уточнюють.
Мати – порядна, мати була завідувачкою садочком, але померла жінка. А дочка ця недолуга, вона пила сильно. І без кінця там скандали. І хтось приніс гранату. В залі вибухнула,
– розповідають люди.
Додамо, що після вибуху в будинку перекрили газ, а місце трагедії оточили правоохоронці.
Ще одна гучна подія У Кропивницькому стався вибух, а після нього пожежа – фото, відео
Вибух у житловому будинку в Бердянську: що повідомляли раніше
- Вибух стався на 7 поверсі 9-поверхівки. У результаті вибило скло одного з балконів.
- Загинули 2 чоловіків 50 і 60 років. Потерпілій жінці – приблизно 50 або 51 рік (народилася в 1971 році).
- Поліція підтвердила факт інциденту. Щоправда, правоохоронці наразі не стверджують, що це вибухнула граната.
- На місці події також працювали медики, вибухотехніки та рятувальники.
Поділитися новиною