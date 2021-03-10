Попередньо, в Бердянську у багатоповерхівці вибухнула граната. Мешканці будинку розповідають, що її міг принести з роботи один із загиблих чоловіків. Він був господарем квартири, де стався інцидент.

Трагедія на Запоріжжі сталася вранці 10 березня. Сусіди кажуть, що від вибуху здригнувся весь будинок. У результаті двоє дорослих чоловіків загинули. Ще одну жінку в край важкому стані госпіталізували.

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Що відомо про загиблих і потерпілих

Вибух стався в одній із квартир. Там мешкають 55-річна господиня, її співмешканець і хворий брат. Двоє чоловіків загинули на місці.

Жінка ж зараз перебуває в реанімації. Жодних прогнозів щодо неї медики наразі не роблять.

Як міг статися інцидент

Сусіди припускають, що гранату міг принести співмешканець жінки. Чоловік працював у службі охорони на режимному об'єкті. Де саме – не уточнюють.

Мати – порядна, мати була завідувачкою садочком, але померла жінка. А дочка ця недолуга, вона пила сильно. І без кінця там скандали. І хтось приніс гранату. В залі вибухнула,

– розповідають люди.

Додамо, що після вибуху в будинку перекрили газ, а місце трагедії оточили правоохоронці.

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