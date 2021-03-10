Граната вибухнула в багатоповерхівці в Бердянську: є жертви

10 березня 2021 , 11:35
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Джерело:

pro.berdiansk.biz

У багатоповерхівці в Бердянську у вівторок, 10 березня, на вулиці Волонтерів трапився вибух. На місці події працюють рятувальники та поліція.

Попередньо припускають, що це був вибух гранати.

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Правоохоронцы на місці вибуху в багатоповерхіці Бердянська / Фото pro.berdiansk.biz

Зараз відомо що загинули 2 чоловіків 50 і 60 років. Також із важкими травмами госпіталізували жінку. Їй – приблизно 50 або 51 рік (народилася в 1971).

Деталі події

Вибух відбувся зранку на 7 поверсі 9-поверхівки. Вибуховою хвилею вибило скло одного балкону.


У Бердянську вибухом вибило вікна / Фото pro.berdiansk.biz

На місці події працюють представники екстрених служб. Обставини події поки встановлюються.

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