Граната вибухнула в багатоповерхівці в Бердянську: є жертви
У багатоповерхівці в Бердянську у вівторок, 10 березня, на вулиці Волонтерів трапився вибух. На місці події працюють рятувальники та поліція.
Джерело:pro.berdiansk.biz
Попередньо припускають, що це був вибух гранати.
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Правоохоронцы на місці вибуху в багатоповерхіці Бердянська / Фото pro.berdiansk.biz
Зараз відомо що загинули 2 чоловіків 50 і 60 років. Також із важкими травмами госпіталізували жінку. Їй – приблизно 50 або 51 рік (народилася в 1971).
Деталі події
Вибух відбувся зранку на 7 поверсі 9-поверхівки. Вибуховою хвилею вибило скло одного балкону.
У Бердянську вибухом вибило вікна / Фото pro.berdiansk.biz
На місці події працюють представники екстрених служб. Обставини події поки встановлюються.
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