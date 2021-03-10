У багатоповерхівці в Бердянську у вівторок, 10 березня, на вулиці Волонтерів трапився вибух. На місці події працюють рятувальники та поліція.

Попередньо припускають, що це був вибух гранати. До теми У Кропивницькому стався вибух, а після нього пожежа – фото, відео

Правоохоронцы на місці вибуху в багатоповерхіці Бердянська / Фото pro.berdiansk.biz Зараз відомо що загинули 2 чоловіків 50 і 60 років. Також із важкими травмами госпіталізували жінку. Їй – приблизно 50 або 51 рік (народилася в 1971). Деталі події Вибух відбувся зранку на 7 поверсі 9-поверхівки. Вибуховою хвилею вибило скло одного балкону.

У Бердянську вибухом вибило вікна / Фото pro.berdiansk.biz На місці події працюють представники екстрених служб. Обставини події поки встановлюються. Новина доповнюється