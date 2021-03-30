Довибори в Раду: вночі "мінували" виборчу комісію в окрузі на Франківщині

У Надвірній вночі 30 березня повідомили про "замінування" окружної виборчої комісії по 87 окрузі. Підрахунок голосів на довибори у Верховну Раду довелось призупинити.

"Замінували" комісію близько 2:00. Ще пів години вона працювала, приймали протоколи ві членів дільничних виборчих комісій

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Як "розміновували" дільницю

Через пів години ОВК оголосила перерву для санітарної обробки приміщення та тимчасово припинила роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились.

Вже близько 3:30 до ОВК впустили журналістів. Перед тим поліція та сапери оглянули приміщення, вибухівки не знайшли. Тоді ОВК відновила роботу та засідання.



Окружна виборча комісія / Фото "Чесно"

Оскільки голова комісії Руслан Кашніков вночі пішов через погане самопочуття, на засіданні головував замість нього Артур Доронін.