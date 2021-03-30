У Надвірній вночі 30 березня повідомили про "замінування" окружної виборчої комісії по 87 окрузі. Підрахунок голосів на довибори у Верховну Раду довелось призупинити.

"Замінували" комісію близько 2:00. Ще пів години вона працювала, приймали протоколи ві членів дільничних виборчих комісій

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Як "розміновували" дільницю

Через пів години ОВК оголосила перерву для санітарної обробки приміщення та тимчасово припинила роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились.

Вже близько 3:30 до ОВК впустили журналістів. Перед тим поліція та сапери оглянули приміщення, вибухівки не знайшли. Тоді ОВК відновила роботу та засідання.



Окружна виборча комісія / Фото "Чесно"

Оскільки голова комісії Руслан Кашніков вночі пішов через погане самопочуття, на засіданні головував замість нього Артур Доронін.

Зверніть увагу! Проміжні вибори до Ради на 87 окрузі відбулись 28 березня. Колишній мажоритарник Зіновій Андрійович склав депутатські повноваження, бо його на місцевих виборах обрали очільником Надвірнянської ОТГ.