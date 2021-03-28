Хто переміг на довиборах на Прикарпатті: результати екзитполу

В окрузі №87, що в Івано-Франківській області, 28 березня пройшли довибори до Верховної Ради. За результатами екзитполу, перемогу здобув Олександр Шевенко.

На виборчій дільниці № 87 в Івано-Франківській області за перемогу боролися 14 кандидатів. З відривом, як свідчить екзитпол, до Верховної Ради проходить ...

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Вибори на 87 окрузі: результати екзитполу

Михайло Ноняк

Олександр Леонідович Шевченко

Руслан Зозуля

Руслан Кошулинський

Юрій Юрченко

Василь Вірастюк

Юрій Голіней

Йосип Резеш

Руслан Дереворіз

Марія Жолоб

Іван Макар

Сергій Сивачук

Олександр Леонідович Шевченко

Олександр Петрович Шевченко.

Додамо: Маруся Звіробій-Біленька була 15 кандидаткою на цих довиборах, однак вона знялася на користь Руслана Кошулинського.

Довибори на Прикарпатті: яка причина

У листопаді минулого року депутат-мажоритарник Верховної ради України Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень. Його на місцевих виборах обрали очільником Надвірнянської ОТГ.

2 березня ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів. За мандат нардепа у 87-му окрузі змагалися 14 претендентів, ще 22 – комісія відмовила у реєстрації.

Його, на замовлення консалтингової компанії PGR Consulting Group LLC, здійснила соціологічна група Рейтинг.