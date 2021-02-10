Верховна Рада України не змогла вчасно призначити перевибори мера Харкова, тож вони зможуть відбутися лише восени. Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко пояснив, що це відбулося через "чехарду" з документами.

Заступник голови президентського Офісу запевнив, що варіант з непризначенням виборів навіть не розглядається.

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Через те, що була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради. Я думаю, що вибори слід уже очікувати восени, адже терміни (призначення виборів на березень – 24 канал) минули,

– пояснив Кирило Тимошенко.

Що буде з містом

Заступник Андрія Єрмака також запевнив, що місто перебуває в надійних руках. У цьому контексті він пригадав нещодавнє призначення нової голови Харківської ОДА Айни Тимчук.

"За цей період в Харкові точно буде спокійно, місто буде розвиватися. Я знаю, що в них там дуже багато на літо відкриттів великих проєктів. Наприклад, зоопарк", – підкреслив заступник голови ОПУ.

Що таке "чехарда" з документами