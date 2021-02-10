Вибори мера Харкова пройдуть восени через "чехарду" з документами, – ОПУ
Верховна Рада України не змогла вчасно призначити перевибори мера Харкова, тож вони зможуть відбутися лише восени. Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко пояснив, що це відбулося через "чехарду" з документами.
Джерело:"Новое время"
Заступник голови президентського Офісу запевнив, що варіант з непризначенням виборів навіть не розглядається.
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Через те, що була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради. Я думаю, що вибори слід уже очікувати восени, адже терміни (призначення виборів на березень – 24 канал) минули,
– пояснив Кирило Тимошенко.
Що буде з містом
Заступник Андрія Єрмака також запевнив, що місто перебуває в надійних руках. У цьому контексті він пригадав нещодавнє призначення нової голови Харківської ОДА Айни Тимчук.
"За цей період в Харкові точно буде спокійно, місто буде розвиватися. Я знаю, що в них там дуже багато на літо відкриттів великих проєктів. Наприклад, зоопарк", – підкреслив заступник голови ОПУ.
Що таке "чехарда" з документами
- Для того, аби в Харкові провели нові вибори, за законом, відповідне рішення мала схвалити Верховна Рада за поданням місцевої влади.
- Після смерті Геннадія Кернеса місто очолив секретар міськради Ігор Терехов. Він запевнив, що подав відповідне звернення в парламент, але зробив це в останній день – 31 грудня 2020 року.
- Відтак, щоб вибори відбулися 28 березня, рішення мали схвалити протягом 26 – 29 січня, але парламент так цього й не зробив. У Раді заявили, що Терехов надіслав не всі необхідні документи.
- Та секретар міськради відбився тим самим – заявив, що нічого не знає і вже давно очікує від парламенту перелік документів, які слід надіслати.
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