Верховна Рада 30 березня схвалила законопроєкт щодо виборів мера Харкова. Так, голосування відбудеться 31 жовтня 2021 року.

Відповідне рішення схвалили 249 народних обранців. До речі, вони мали проголосувати за законопроєкт не пізніше ніж за 60 діб до дня проведення виборів.

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Зауважимо, наразі виконувачем обов'язки міського голови Харкова є секретар Ігор Терехов.

Крім цього, народні депутати також призначили позачергові вибори сільського голови Шегинь, що на Львівщині.

Чому у Харкові так довго не призначали дату виборів

Мер Харкова Геннадій Кернес помер від коронавірусу ще 17 грудня 2020 року. Його повноваження офіційно припинили лише 24 лютого 2021 року.

Верховна Рада не могла проголосувати за призначення дострокових виборів мера, бо місцева влада вчасно не подала необхідні документи. Зокрема, не вистачало звернення Терехова, копії свідоцтва про смерть Кернеса і рішення міськради про взяття до уваги факту смерті мера.

Сам Терехов казав, що чекав на запит парламенту. На думку журналіста Павла Федосенко, секретарю було вигідно затягувати з поданням документів. Мовляв, якби вибори призначили на березень, то міг би перемогти колишній мер Михайло Добкін.

Пакет усіх документів подали у Верховну Раду тільки 3 березня.