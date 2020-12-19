У 2020 році весь світ активно спостерігав за виборами у США, гадаючи, хто же переможе: Трамп чи Байден. Нового президента обирали також в Польщі та Молдові, а в Україні відбулися місцеві вибори. Втім, на 2021 рік також заплановані важливі голосування.

Сайт 24 каналу розповідає, які виборі й де відбудуться у 2021 році.

Читайте також Байден, Трамп і Тихановська: у Bloomberg назвали найвидатніших людей 2020 року

Вибори у Росії

На 2021 рік у багатьох країнах заплановане проведення парламентських виборів. Так, вибори до Державної Думи пройдуть в Росії 19 вересня.

Олексій Навальний з дружиною. Він не раз намагався згуртувати опозиційні сили / Фото facebook.com/navalny

Вибори у Молдові

Про дострокові вибори парламенту говорять у Молдові. Новообрана президентка Майя Санду заявила, що цей парламент не представляє народ, тому потрібно провести дострокові і вибори.

Також по темі Партія Санду готова ініціювати вотум недовіри уряду, однак дає прем'єру шанс

Вибори у Німеччині

Чергові парламентські вибори заплановані у Німеччині. Проведуть їх не раніше ніж 29 серпня та не пізніше ніж 24 жовтня 2021 року. Там оберуть членів 20-го скликання бундестагу, які в подальшому виберуть нового канцлера країни. Важливо й те, що це будуть перші вибори починаючи з 2005 року, на яких Християнсько-демократичний союз не буде очолювати Ангела Меркель. Ще декілька років тому Ангела Меркель заявляла, що це її останній термін, після якого вона не буде знову висувати свою кандидатуру.

Вибори у Киргизстані

У 2021 році президентські вибори заплановані у Киргизстані. Дострокові пройдуть 10 січня 2021 року. Так, нагадаємо, що восени 2020 року там відбулися парламентські вибори, але їхні результати визнали недійсними через масові протести, які спалахнули в країні. В результаті протестів президент Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку, тому президентські вибори назначили вже на січень 2021 року, а нові парламентські вибори пройдуть весною 2021 року.

Вибори в Узбекистані

Президентські вибори в Узбекистані заплановані на 26 грудня 2021 року. Там президент обирається строком на п'ять років, а одна і та ж особа не може бути президентом Республіки Узбекистан більше двох термінів поспіль. Наразі на пост глави держави також претендує чинний президент Шавкват Мірзійоєв, у разі перемоги, це стане його останнім термін.

Вибори у Казахстані

10 січня 2021 року відбудуться вибори депутатів мажиліса, нижньої палати Парламенту Республіки Казахстан. Мажиліс складається зі 107 депутатів.

Вибори в Болгарії

До травня 2021 року повинні відбутися парламентські вибори у Болгарії. Також наступного року мають відбутися і президентські вибори, які проходять раз на п’ять років, а попередні були у 2016 році.

Вибори в Ірані

Президентські вибори в Ірані пройдуть 18 червня 2021 року. Чинний президент Хасан Рухані, згідно з іранським законодавством, не зможе балотуватися на третій термін.

Вибори в Ізраїлі

Вибори президента в Ізраїлі заплановані на літо 2021 року. Президента там обирає кнесет (парламент) на один семирічний термін. Тому чинний президент Рівлін Реувен не зможе бути обраний повторно.

Цікаво Нетаньяху подякував Зеленському за зону вільної торгівлі

Вибори у Португалії

24 січня 2021 року пройдуть президентські вибори у Португалії. Потенціальних кандидатів там вже нараховують близько 10 чоловік, а чинний президента Марселу Ребелу де Соза також може балотуватися на другий термін.

Вибори у Норвегії

У вересні мають відбутися парламентські вибори у Норвегії. Прем’єр-міністерка Ерна Солберг, яка обіймає цю посаду з 2013 року, сподівається перемогти і у 2021 році.

Які вибори перенесли через пандемію

Через пандемію COVID-19 в багатьох країнах вибори, які мали відбутися у 2020 році, перенесли на 2021 рік. Так, наприклад, уряд Гонконгу на рік відклав парламентські вибори, які мали відбутися у вересні, заявивши, що це необхідно через зростання захворюваності на коронавірус. Тому вибори там відбудуться лише восени 2021 року.

Парламентські та президентські вибори мали відбутися й у Сомалі. Але дату парламентських виборів трохи посунули і замість листопада 2020 року, вони відбудуться у грудні 2020. А от президентські вибори запланували на 8 лютого 2021 року. На рік парламентські вибори перенесли й у Ефіопії, тепер вони мають відбутися у серпні 2021 року.

Місцеві вибори в цьому році мали відбутися й у Англії. Але в уряді Великої Британії прийняли рішення перенести місцеві вибори та вибори мерів на рік — на травень 2021.

Як вибори вплинуть на Україну

Звісно, що не всі вибори, які відбуваються у світі матимуть прямий вплив на Україну. Втім, значущими для нашої країни стане зміна канцлера у Німеччині, також матимуть вплив вибори до Держдуми та переобрання парламенту у Молдові.

Як вплинуть вибори у Німеччині

Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", каже, що єдині вибори, які вплинуть на Україну, і то не відразу, а більш опосередковано, це зміна канцлера ФРН.

Там пройдуть вибори бундестагу, і от вони можуть вплинути на розвиток переговорного процесу по Донбасу, роботу Нормандської четвірки. Вибори до Держдуми не є визначальними, єдине, є ризики у певних провокаціях, бо можуть бути зацікавлені у провокуванні конфліктних ситуацій на Донбасі, щоб це використати у передвиборній кампанії, – каже Фесенко.

Він додав, що головні вибори, які будуть впливати на ситуацію в Україні вже відбулися – це вибори в США. Зміни політики США до України не відбудеться, але вона стане більш системною, послідовною, буде більша підтримка антикорупційних інституцій.

Цікаво Джо Байден виграв вибори: біографія нового президента США

Віктор Карвацький, СЕО аналітичного центру "AdAstra", також вважає, що найбільший вплив на Україну матимуть парламентські вибори у Німеччині.

Німеччина є пріоритетним союзником для України в багатьох питаннях – мінський діалог, інтеграція Україні в Європейський союз, будь-які макроекономічні допомоги від ЄС, співпраця в рамках НАТО. Німеччина є архіважливою для України, – говорить Карвацький.

Олексій Гарань, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та професор політології НаУКМА, пояснив у коментарі сайту 24 каналу, що Ангела Меркель надійний партнер України, який добре розуміє, що відбувається в країні з усіма плюсами та мінусами, і який послідовно підтримує політику санкцій проти Росії.

Цілком можливо, що нова коаліція включатиме "зелених". "Зелені" зараз посилюють свої позиції і не виключено, що вони гратимуть одну з центральних ролей у майбутній коаліції. Якщо це відбудеться – це добре для України. Навряд чи вони можуть претендувати на посаду канцлера, але якщо вони будуть другою силою у коаліції, вони отримають посаду міністра закордонних справ, – зазначив Олексій Гарань.

Петро Бурковський, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, зазначив, що у партії Ангели Меркель (Християнсько-демокартичний союз) немає фігури такого масштабу як вона, у конкурентному таборі теж.

Меркель покине свою посаду / Фото bundesregierung.de

Меркель взагалі відрізняється тим, що робить все можливе, щоб альтернативні лідери і не виникли, вона це робить з другої середини 2000-х. Але така політична тактика призвела до того, що сильних лідерів немає.

Незалежно від того, хто там прийде до влади, Німеччина не змінить свою політику щодо України. Боятися того, що Німеччина розвернеться у бік Росії не варто, Росія багато зробила, щоб зіпсувати собі імідж, в тому числі і в Німеччині. Але ми будемо ставати другорядною темою, адже новий лідер не буде мати жодного емоційного зв’язку з мінським процесом, для якого це буде просто тягар спадщини Меркель, – каже Бурковський.

Максим Джигун, політолог аналітичного центру "Інполіт", не погоджується з тим, що Німеччина є єдиним і непорушним партнером України. Бо політика Меркель демонструє, що вони дуже гнучкі. І питання особистого економічного інтересу у них вище, ніж інтерес суспільного блага і миру в Україні. С

Скоріш за все новим канцлером буде представник тієї ж партії, що і Меркель, і загальна політика не зміниться. Думаю, що вони продовжать торпедувати питання Північного потоку-2, вони активно лобіюють це питання. Вони будуть союзниками України, але не в економічних питаннях, – говорить Джигун.

Як вплинуть вибори у Росії

Віктор Карвацький каже, що вибори у Російській Федерації бутафорські. На україно-російські відносини, на те, що відбувається на Донбасі, анексію Криму, ці вибори ніяк не вплинуть.

За все це відповідає особисто Путін, він замкнув на собі зовнішньополітичний блок і вибори у будь-якому окрузі Росії на це не вплинуть взагалі, – зазначив експерт.

Олексій Гарань пояснив, що, Путін і правляча партія використають всі можливі адміністративні засоби і контроль за ресурсами і медіапростором, щоб забезпечити свою перемогу. Але ми бачимо, що в деяких регіонах це не вдається, і навіть ті сили, які традиційно підтримували Путіна, пішли в опозицію, як, наприклад, губернатор Владивостока. Зараз посилюються позиції Навального, головна інтрига у тому, чи вдасться його політичній силі взяти участь у виборах і наскільки опозиції вдасться відвоювати місця у правлячої партії.

Я думаю, що "Єдиній Росії" вдасться мати більшість, але питання, якою ціною. Питання, як потенційне послаблення позицій Путіна може вплинути на зовнішню політику Росію. З одного боку це послаблює його можливості для тиску на Україну, а з іншого боку, як показує практика, за таких умов диктаторські режими прагнуть забезпечити "коротку, але переможну війну, – говорить Олексій Гарань.

Експерт зазначив, що вони можуть намагатися показати свою силу і здобути внутрішньополітичні дивіденди, так, як це було з Кримом у 2014 році. Тоді рейтинги Путіна падали, а після анексії Криму почали підніматися. Зараз у Путіна навряд чи є багато ресурсів, щоб посилювати конфлікт в Україні, він буде шукати можливостей отримати зовнішньополітичні здобутки не в Україні. Як приклад, це може бути проросійський кандидат у Білорусі, або російські миротворці у Нагірному Карабасі.

Пояснюємо Навіщо Росії капітуляція Вірменії у Нагірному Карабасі

Петро Бурковський додає, що в Росії вибори вже давно ні на що не впливають. Але потрібно уважно стежити за Далеким Сходом, Примор'єм, Хабаровським краєм, Поволж'єм, Москвою – там є найбільші шанси для опозиції. Головного опозиціонера, Олексія Навального, з країни вигнали, його місце ніхто не займе, та виникає питання, чи вдасться несистемній російській опозиції об’єднатися. Якщо вони підуть одним фронтом – їх легше зняти, якщо кількома – треба пояснити людям, кого та яких регіонах підтримувати.

Нам в Україні треба дивитися за явкою та протестним голосуванням, бо якщо партія влади у будь-який спосіб зможе подолати 50% бар’єр, це говорить про те, що влада почувається впевнено, попри кризу та зневіру громадян. А от якщо попри всі зусилля результат партії влади падає нижче 40% – це говорить про те, що у Росії почалася політична криза, – пояснив Бурковський.

Максим Джигун додав, що Росія являє собою суперпрезидентську державу за формою правління, тому вибори до Держдуми не матимуть впливу на Україну.

Позиція нової Держдуми може бути жорсткішою по відношенню до України, Донбасу та Криму. Перемовини продовжуватимуться, але на умовах Росії, бо, на жаль, важелів впливу на Росію з українського боку ми не можемо знайти і єдине на що можемо розраховувати – це санкції зі сторони Євросоюзу та США, – зазначив Джигун.

Як вплинуть вибори у Молдові

Олексій Гарань каже, що ситуація у Молдові абсолютно непередбачувана. Ми маємо зараз проєвропейську президентку, яка на відміну від попереднього президента Додона, ніколи не мала коливань, щодо територіальної цілісності України, визнання належності Криму до України. Однак, є питання, хто здобуде більшість на дострокових виборах у парламенті.

Можливі різні комбінації, в тому числі і перемога якоїсь комбінації проросійських сил, це не виключено. Можуть виграти як проєвропейські сили, так і проросійські, все це можливо. І у Молдові складеться ситуація, коли проєвропейський президент мусить співіснувати зі складною коаліцією сил. Це буде великим викликом і для Молдови, і для України, – коментує ситуацію Гарань.

Максим Джигун додав, що обрання пані Санду у Молдові показують, що демократичні процеси там переважають над авторитарними. І залишається сподіватися, що, в тому разі, якщо будуть дострокові парламентські вибори, це продовжиться і переможуть демократичні сили. Якщо це станеться, це дозволило б Україні зміцнити східно-європейський союз. Молдову ми можемо розглядати як нашого союзника у стосунках з Росією. Адже гібридна політика Росії передбачає те, щоб захопити колишні країни СНД і зробити їх недоторканим блоком для заходу.

Якщо на парламентських виборах у Молдові пройдуть прозахідні сили, це буде для нас величезною перевагою. Найцікавішою співпрацею, яка могла би бути у нас з новим парламентом Молдови – це продовження роботи по "Кримській платформі". Якщо їхній парламент буде розділяти позицію їхньої президентки – це буде великим плюсом для нас, – говорить Джигун.