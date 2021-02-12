Шансів на позитивне рішення немає, – юристка від ОПОРИ про оскарження Виборчого кодексу

Джерело:24 канал
Група народних депутатів звернулася до Конституційного Суду України – вони оскаржили пропорційну систему голосування. Однак шансів на те, що рішення матиме позитивний висновок суду – немає.
Таку думку висловила старша радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба. Вона запевнила, що дискусія щодо Виборчого кодексу – не нова серед нардепів.
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"Я думаю, що шансів на позитивне рішення немає", – сказала Коцюруба.Довідка. Вибори у жовтні 2020 року відбулись уже за новим законодавством. За такими ж правилами відбудуться вибори у парламент у 2023 році.
За її словами, у Конституційному Суді є послідовна практика:
Коцюруба зауважила, що, найімовірніше, нардепи вирішили знову звернутися до КСУ щодо цього питання, щоб у ЗМІ знову заговорили про Виборчий кодекс.
"На мою думку, тут більше розраховують саме на повернення до обговорення цієї теми", – підсумувала юристка.