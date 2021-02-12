Шансів на позитивне рішення немає, – юристка від ОПОРИ про оскарження Виборчого кодексу
Група народних депутатів звернулася до Конституційного Суду України – вони оскаржили пропорційну систему голосування. Однак шансів на те, що рішення матиме позитивний висновок суду – немає.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила старша радниця з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба. Вона запевнила, що дискусія щодо Виборчого кодексу – не нова серед нардепів.
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"Я думаю, що шансів на позитивне рішення немає", – сказала Коцюруба.
За її словами, у Конституційному Суді є послідовна практика:
- або не розглядають питання, які є компетенцією парламенту;
- або є факт, що КСУ не вбачає в цьому звуження прав і свобод громадян (так написано у висновку КСУ щодо внесення у Конституцію норми про запровадження пропорційної системи).
Коцюруба зауважила, що, найімовірніше, нардепи вирішили знову звернутися до КСУ щодо цього питання, щоб у ЗМІ знову заговорили про Виборчий кодекс.
"На мою думку, тут більше розраховують саме на повернення до обговорення цієї теми", – підсумувала юристка.
Що цьому передувало
- Про те, що нардепи звернулися до КСУ, повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря.
- Народні депутати пояснили своє подання тим, що проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян.
- Також нардепи стверджують, що ця система "містить ознаки узурпації влади".
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