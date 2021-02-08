Зламали залізний стілець і били пляшкою по голові: копів із Черкащини підозрюють у катуванні

Двох співробітників Нацполіції на Черкащині підозрюють у катуванні. Вони сильно не лише руками та ногами побили чоловіка, що потрапив до їхнього відділку. Зокрема, вибили потерпілому зуби. Інцидент трапився 5 лютого.

У побитті звинуватив правоохоронців чоловік. Його доправили до відділку поліції для перевірки причетності до крадіжки та шахрайства.

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Докладніше про справу від Офісу генпрокурора

6 лютого 2021 року до лікарні за медичною допомогою звернувся чоловік із численними тілесними ушкодженнями.

Він повідомив, що напередодні його побили працівники поліції.

Слідчі попередньо встановили, що підозрювані намагалися отримати зізнання у вчиненні злочинів.

І вони упродовж декількох годин били потерпілого, на якому були кайданки. Завдавали удари руками й ногами по голові, обличчю та тулубу. У результаті вибили чоловіку 4 передніх зуба.

Інші важливі подробиці

У ДБР уточнили, що били поліцейські чоловіка залізним стільцем і шлангом від вогнегасника. Мовиться про 2 старших дільничних офіцерів поліції сектору поліцейської діяльності.

Як з'ясували слідчі Бюро, 5 лютого потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у місті Городище. І туди зайшли оперативники. Вони й доправили потерпілого до сектору поліції.

А вже у відділку 2 старших дільничних намагались відібрати пояснення щодо крадіжок та можливого вчинення ним цих крадіжок.

Як катували чоловіка правоохоронці (Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+)

З метою отримання зізнання у вчиненні злочинів поліцейські у службовому кабінеті почали бити чоловіка та у підсумку зламали об нього залізний стілець.

Далі, аби потерпілий не чинив опір, надягнули на нього кайданки.

Після цього завдали удари руками, ногами та шлангом від вогнегасника. Опісля били пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю та тулубу.

Яких тілесних ушкоджень зазнав потерпілий у результаті

Забій м'яких тканин обличчя, голови та спини.

Травматичне видалення зубів верхньої щелепи.

Що тепер чекає на поліцейських-катів

Наразі їх, а також керівництво відділу поліції відсторонили від виконання службових обов'язків.

Крім того, їм 7 лютого повідомили про підозру у катуванні. Відбулося це за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Їм загрожує позбавленням волі терміном від 5 до 10 років.

Ще один гучний випадок Миколаївських копів підозрюють у катуванні затриманого у відділенні поліції: фото

Гучний випадок щодо катувань з боку поліцейський трапився у травні 2020 року в Кагарлику на Київщині. У побитті та зґвалтуванні звинуватила правоохоронців жінка – Неля Погребицька. Вона переконує, що її били, ґвалтували, одягали у протигаз, кайданки й навіть стріляли над її головою з табельної зброї, аби залякати.