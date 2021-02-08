Зламали залізний стілець і били пляшкою по голові: копів із Черкащини підозрюють у катуванні

Джерело:Офіс генпрокурора
Двох співробітників Нацполіції на Черкащині підозрюють у катуванні. Вони сильно не лише руками та ногами побили чоловіка, що потрапив до їхнього відділку. Зокрема, вибили потерпілому зуби. Інцидент трапився 5 лютого.
У побитті звинуватив правоохоронців чоловік. Його доправили до відділку поліції для перевірки причетності до крадіжки та шахрайства.
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У ДБР уточнили, що били поліцейські чоловіка залізним стільцем і шлангом від вогнегасника. Мовиться про 2 старших дільничних офіцерів поліції сектору поліцейської діяльності.
Як з'ясували слідчі Бюро, 5 лютого потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у місті Городище. І туди зайшли оперативники. Вони й доправили потерпілого до сектору поліції.
А вже у відділку 2 старших дільничних намагались відібрати пояснення щодо крадіжок та можливого вчинення ним цих крадіжок.
Ще один гучний випадок Миколаївських копів підозрюють у катуванні затриманого у відділенні поліції: фотоЗауважимо! Гучний випадок щодо катувань з боку поліцейський трапився у травні 2020 року в Кагарлику на Київщині. У побитті та зґвалтуванні звинуватила правоохоронців жінка – Неля Погребицька. Вона переконує, що її били, ґвалтували, одягали у протигаз, кайданки й навіть стріляли над її головою з табельної зброї, аби залякати. Більше про зґвалтування в Кагарлику – читайте за посиланням.