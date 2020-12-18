Володимир Зеленський записав нове відеозвернення про державний бюджет на 2021 рік. У ньому президент України неординарно відповів на критику опозиції.

Зеленський вважає, що довкола бюджету-2021 є багато дезінформації та маніпуляцій. Про це повідомляє 24 канал.

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Насамперед президент сказав, що на медицину виділили найбільше за часів незалежності України – майже 160 мільярдів гривень. І на 65 мільйонів гривень більше "від часів колишнього президента".

Що цікаво, слова "колишнього президента" у відео запікані, а після цього Володимир Зеленський заявив: "Соррі за лайку".

Нове відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Розвиток української медицини у 2021 році: скільки на це треба грошей

Згідно з підрахунками, у 2021 році для реалізації усіх програм та нові зарплати медикам необхідно ще близько 100 мільярдів гривень.

Що важливо, на вакцинацію проти коронавірусу необхідно у майже 6 разів більше, ніж закладено у бюджеті – 15,1 мільярда гривень.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу