Вибачатись не буду, я послав його не за мову, – Арестович про нецензурну лайку у фейсбуці

Речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявив, що не буде вибачатися за свою нецензурну лайку в соцмережі. За його словами, він висловився так не через українську мову.

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" Арестович зазначив, що нецензурно висловився до Віктора Іванова через певну справу. Як він зауважив, користувач, ім'я якого було написано російською мовою, впродовж тривалого часу залишав усілякі образи на його сторінці.

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За словами Арестовича, якби його попросили надати інформацію державною мовою, то він запропонував би перейти на офіційну сторінку Тристоронньої контактної групи, де усе написано українською.

Як розповів речник ТКГ, можливо, це не було гідною поведінкою з його боку, але адекватною, адже з людьми треба говорити мовою, яку вони розуміють.

Я послав його не за мову, яку я дуже люблю і, як бачите, користуюся із задоволенням. Я послав його за справу,

– наголосив Арестович.

Депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила , що Олексій Арестович мав вибачитись за свої недоречні висловлювання у соцмережах. На її думку, речнику Тристоронньої контактної групи також варто було їх видалити.

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Арестович зауважив, що користувач, до якого він звернувся, поводиться як бот, розповсюджує агресивну інформацію та спрямовано його атакує. Речник розповів, що писав про засідання ТКГ, але в приватному щоденнику.

"Це приватна сторінка, приватна особа, приватний щоденник. Я ж не в рамках засідання послав його", – розповів він.

Арестович також зазначив, що якби до нього зверталися ввічливо та гідно, то й відповідь була б такою самою. Як додав речник ТКГ, він не буде вибачатися за свої нецензурні висловлювання, адже "не бачить за що".

Висловлювання Арестовича: що відомо