Олександр Лукашенко заявив про затримання нібито групи терористів у Білорусі. Самопроголошений президент додав, що вони "готували теракти у всій країні".

Так звана терористична група, за його словами, везла через територію України тонни зброї. Про це повідомляє "Белта".

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Самопроголошений очільник Білорусі зазначив, що спецслужби країни затримали "терористичну групу" Миколи Автуховича.

Зараз ми розкрили всі їхні канали. Вони готували теракти по всій країні і вже почали їх здійснювати – на тому і погоріли,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що операцію щодо затримання відповідної групи проводили спецслужби Білорусі. Водночас, за словами Олександра Лукашенка, він тримає "питання припинення подібної протиправної діяльності на жорсткому контролі".

Хто такий Микола Автухович

На початку 2000 років Микола Автухович балотувався до білоруського парламенту.

Згодом його звинуватили у несплаті податків, а пізніше – у підготовці замаху на заступника міністра з питань податків та голову Гродненського облвиконкому.

Після понад 5 років у в'язниці – у 2014 році він пішов у підпілля.