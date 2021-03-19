Ветеранці АТО Вікторії Котеленець змінили запобіжний захід

Печерський райсуд Києва пом'якшив запобіжний захід Вікторії "Фортуні" Котеленець. Жінку підозрюють у тому, що вона начебто воювала на боці бойовиків.

Згідно з рішенням суду, відтепер Котеленець перебуватиме під нічним домашнім арештом. Про це повідомили у фейсбук-групі на підтримку ветеранки.

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Раніше Котеленець доводилось перебувати під цілодобовим домашнім арештом. У групі назвали рішення "тактичною перемогою".

Що відомо про справу Котеленець