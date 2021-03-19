Ветеранці АТО Вікторії Котеленець змінили запобіжний захід

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Свободу Фортуні – Вікторії Котеленець

Печерський райсуд Києва пом'якшив запобіжний захід Вікторії "Фортуні" Котеленець. Жінку підозрюють у тому, що вона начебто воювала на боці бойовиків.

Згідно з рішенням суду, відтепер Котеленець перебуватиме під нічним домашнім арештом. Про це повідомили у фейсбук-групі на підтримку ветеранки.

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Раніше Котеленець доводилось перебувати під цілодобовим домашнім арештом. У групі назвали рішення "тактичною перемогою".

Що відомо про справу Котеленець

  • Вікторія Котеленець – військовослужбовиця, ветеранка АТО. Чоловік Вікторії – теж військовий.
  • 19 січня Вікторія приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій.
  • Її затримали поліцейські за підозрою в конвоюванні українських полонених у 2014 році в Донецьку.
  • Доказом служили фотографії з події.
  • На світлинах – схожа на Котеленець жінка.
  • Ветеранка звинувачення відкидає, адже тоді мала коротке темне волосся, а не довге біляве.
  • На сайті "Миротворець" провели дослідження, у якому дійшли висновку, що на фото конвоїркою може бути Ольга Сухова.