Журналістка і ветеранка Валерія Бурлакова стала першою володаркою Особливої відзнаки премії Women in Arts-2021. Їй вручили відзнаку за книгу "Життя P.S.".

Вона є своєрідним щоденником з листів до її загиблого нареченого. Після початку війни в Україні Бурлакова стала волонтеркою, а згодом – молодшою сержанткою Збройних Сил України.

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За що Бурлакова отримала премію

Після того, як у 2016 році під час виконання бойового завдання загинув наречений жінки, вона сублімувала біль від втрати у книжці "Життя P.S." – своєрідному щоденнику. Це, фактично, листи до коханого з першого дня, як його не стало.

Довідка. Премію Women in Arts заснував у 2019 році Український інститут та орган з координації системи Організації Об'єднаних Націй у питаннях гендерної рівності ООН Жінки.

У 2020 році книгу ветеранки драматизували: прем'єра п'єси за її співавторства відбулася у Львові на сцені театру імені Марії Заньковецької.



Афіша вистави "Життя P.S." / Фото з сайту театру імені Марії Заньковецької

Привітання від Кулеби

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вручення особливої відзнаки премії Women in Arts 2021 ветеранці та журналістці Валерії Бурлаковій відзначає силу мистецького таланту, який допомагає осмислити воєнний досвід і тамувати біль втрати.

Для мене Валерія уособлює розумну і небайдужу Україну, її силу, талант і відданість. Вона на власному прикладі доводить, що не існує "жіночих" чи "чоловічих" справ, про що б не йшлося — від командування мінометом до написання книжки,

– зазначив Кулеба.

Що відомо по Особливу відзнаку премії