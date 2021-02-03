Ветеранку Котеленець відпустили під домашній арешт: деталі

Ветеранку війни на Донбасі Вікторію Котеленець, "Фортуну", відпустили під домашній арешт. Раніше жінка перебувала під вартою через нібито схожість з конвоїркою бойовиків.
Джерело: hromadske
Скаргу адвоката щодо запобіжного заходу частково задовольнили. Відтак Котеленець перебуватиме під домашнім арештом в Києві в орендованій квартирі. Таке рішення прийняв Апеляційний суд Києва.
До теми Де була під час "параду": затримана ветеранка Котеленець розповіла деталі
Прокурори стверджували нібито Котеленець може втекти на непідконтрольну територію та вплинути на свідків.
Прокурор Дем’янчук запевняв, що після допиту свідка, до нього телефонував невідомий та розпитував про слідчі дії. Також прокурор каже, що в будинку Котеленець в Олексієво-Дружківці, Донецької області знайшли боєприпаси – протипіхотні міни.
Однак мати "Фортуни" Наталія Воронцова заперечила заяви прокурора, заявивши, що вилучили лише телефони. Потім жінці стало погано, їй викликали швидку.
Адвокати Котеленець зізнались, що очікували на повне задоволення скарги. Вони назвали заяви прокурорів брехнею.Зверніть увагу! Ветеранку готові взяти на поруки 28 людей. Наприклад, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та колишній політв’язень Володимир Балух.