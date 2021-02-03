Ветеранку війни на Донбасі Вікторію Котеленець, "Фортуну", відпустили під домашній арешт. Раніше жінка перебувала під вартою через нібито схожість з конвоїркою бойовиків.

Джерело: hromadske

Скаргу адвоката щодо запобіжного заходу частково задовольнили. Відтак Котеленець перебуватиме під домашнім арештом в Києві в орендованій квартирі. Таке рішення прийняв Апеляційний суд Києва.

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Чому прокурори хотіли продовжити запобіжний захід

Прокурори стверджували нібито Котеленець може втекти на непідконтрольну територію та вплинути на свідків.

Прокурор Дем’янчук запевняв, що після допиту свідка, до нього телефонував невідомий та розпитував про слідчі дії. Також прокурор каже, що в будинку Котеленець в Олексієво-Дружківці, Донецької області знайшли боєприпаси – протипіхотні міни.

Однак мати "Фортуни" Наталія Воронцова заперечила заяви прокурора, заявивши, що вилучили лише телефони. Потім жінці стало погано, їй викликали швидку.

Що кажуть адвокати

Адвокати Котеленець зізнались, що очікували на повне задоволення скарги. Вони назвали заяви прокурорів брехнею.

Зверніть увагу! Ветеранку готові взяти на поруки 28 людей. Наприклад, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та колишній політв’язень Володимир Балух.

Справа "Фортуни": що відомо

Котеленець затримали 19 січня у Києві, коли та отримувала посвідчення учасниці бойових дій.

Все через схожість із конвоїркою проросійських бойовиків.

конвоїркою проросійських бойовиків. У день затримання Печерський суд відправив жінку під варту.

До речі, "Фортуна" наголосила, що під час "параду" в Донецьку у 2014 році її не було в Україні.

Ліворуч – конвоїрка бойовиків, праворуч – ветеранка / Фото з фейсбука Олени Білозерської