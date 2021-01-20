Поліція затримала ветеранку АТО Вікторію Котеленець, відому за позивним "Фортуна". Це сталося 19 січня у Києві, куди жінка приїхала, аби отримати посвідчення учасника бойових дій.

Ветеранка АТО Вікторія Котеленець приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій. Там її затримали поліцейські: мовляв, жінка у "ДНР" конвоювала українських полонених у 2014 році, і є фото, які це доводять. Про це у фейсбуці написали військова Олена Білозерська та ветеранка й нардепка Яна Зінкевич.

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Що відомо про Котеленець та її затримання у Києві

Вікторія Котеленець – військовослужбовиця, ветеранка Антитерористичної операції з позивним "Фортуна". Її мати – волонтерка. А чоловік – лейтенант українських Збройних сил. У подружжя – 2 дітей, меншій немає й півтора року.

19 січня у Києві поліція затримала Котеленець, яка приїхала для отримання у Міністерстві ветеранів посвідчення УБД. Білозерська повідомила, що станом на 23 годину жінці вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Звинувачення у бік Вікторії Котеленець вперше з'явилися у 2015 – через фото, на якому схожа за рисами обличчя жінка конвоює українських полонених у "ДНР" у 2014 році.



Конвоювання українських полонених в окупованому Донецьку у 2014 році / Фото з мережі



Вікторія Котеленець в АТО / Фото з фейсбука ветеранки

Білозерська ж пише, що на фото не може бути Котеленець. Влітку 2014 року Вікторія мала темну коротку зачіску, яка за місяць не могла відрости у довге біле волосся. Ба більше, Котеленець у СБУ неодноразово допитували щодо цього фото та переконувалися, що там зображена не вона.

Здивована і Яна Зінкевич: "У комісії по наданню статусу УБД є представники всіх структур, до прикладу – МВС та СБУ. Тобто, на етапі надання статусу ви жодних претензій не мали, а тепер раптово такі обвинувачення?"

До слова, ще у 2014 році була інформація, що на зазначеному скандальному фото – "міністерка культури ЛНР" Ірина Філатова (ось її профіль на сайті "Миротворець").



Ліворуч – Філатова, праворуч – жінка, яка конвоювала полонених / Колаж 24 каналу

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