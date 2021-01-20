Завдяки програмі розпізнавання обличь вдалося встановити, чи брала участь затримана ветеранка АТО Вікторія Котеленець (позивний – "Фортуна") у так званому "параді" в Донецьку в 2014 році. Крім того, у цій справі з'явилася ще одна фігурантка – Ольга Сухова.

Що з'ясувала програма

За підсумками аналізу, Вікторія Котеленець не є схожою на конвоїра "параду". Натомість тим самим "конвоїром" може бути Ольга Сухова. Про це мовиться на сайті "Миротворець".

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Наскільки Котеленець є схожою на конвоїрку: висновки програми розпізнавання обличь

Докладніше про дослідження

Його проводили за допомогою програми NeuroIdentigraf.

Активісти використали інформацію з розділу "Чистилище" на сайті "Миротворець" і ту, що перебуває у вільному доступі в мережі.

Зокрема, взяли кілька фотографій Котеленець у різні роки та порівняли їх з фото тієї конвоїрки.

Також взяли низку фотографій конвоїрки за різні роки та порівняли їх з фото Вікторії, через яке на неї впала підозра,

Аналіз фото тривав 1 годину.

Це ми робимо для того, щоб показати не лише абсурдність звинувачень щодо Вікторії, а повну некомпетентність, неосвіченість, відсутність здорового глузду (припускаємо розуму також) і повний непрофесіоналізм тих, хто кинув Вікторію за грати просто так,

– зауважили на "Миротворці".

Що відомо про Ольгу Сухову

Народилася в 1982 році.

Є прописаною на Артемівській у Донецьку.

За цією ж адресою проживають, імовірно, її батьки – Сухови Наталія та Олександр.

Наталія Ошкодер (Саричева) – імовірно, її родичка. Проживає жінка також у Донецьку.

Загалом про неї – дуже мало інформації.

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Хто така Вікторія Котеленець і головне про її затримання

Вона – військовослужбовиця, ветеранка Антитерористичної операції з позивним "Фортуна".

Її мати – волонтерка. А чоловік – лейтенант українських Збройних сил.

19 січня Вікторія приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій.

Натомість її затримали поліцейські за підозрою в конвоюванні українських полонених у 2014 році на "параді" в Донецьку.

Підставою стали "фотографії, ці це доводять".

За словами військовослужбовиці Олени Білозерської, Котеленець улітку 2014 року мала темну коротку зачіску, яка за місяць не могла відрости у довге біле волосся.

Цікаво, що звинувачення у бік Вікторії Котеленець вперше з'явилися у 2015 – через фото, на якому схожа за рисами обличчя жінка конвоює українських полонених у "ДНР" у 2014 році. Після цього жінку неодноразово допитували в СБУ.

Крім того, ще у 2014 році була інформація, що на зазначеному скандальному фото – "міністерка культури ЛНР" Ірина Філатова.



Конвоїрка, Вікторія Котеленець і Ірина Філатова / Колаж 24 каналу