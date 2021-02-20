Херсонець Юрій Прошуров запропонував свій аналог тактичного спорядження. Ветеран російсько-української війни шиє максимально зручні плитоноски.

Відповідна амуніція не громіздка і не сковує рухи, схожу використовують американські "морські котики". Прошуров розповів, що все зробили так, щоб знімати навантаження з плечей і переносити його на всю спину.

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Херсонець пояснив, що якщо використовувати плитоноски разом із поясом і упорами, то всю вагу бронежилета буде перенесено на таз.

Коли виникла ідея шити спорядження

Ідея шити тактичне спорядження у 28-річного Юрія Прошурова з'явилася під час служби в зоні АТО. У 2014 році він записався добровольцем у батальйон "Херсон". На службі підрозділ чоловіка охороняв блокпости та патрулював території у таких гарячих точках, як:

Курахове;

Золоте;

Сватове;

Попасне.

Учасник АТО пригадав – носіння бронежилета стало ще одним випробуванням. За словами Прошурова, відповідні спорядження були незручними.



Носіння бронежилета стало випробуванням / Фото 24 каналу

"Вся вага не розподілялася рівномірно, вага бронежилета лягала на плечі. У ньому більше, ніж 20 хвилин важко вистояти", – пояснив херсонець.

Забезпечення армії на початку війни

На початку війни забезпечення армії бажало кращого – спорядження не вистачало. Бійці носили бронижелети придбані за волонтерські чи власні гроші.

У Юрія Прошурова грошей на амуніцію не було, тож він вирішив пошити її сам. Перші викройки робив за уроками з пошиття рюкзаків, які знайшов у ютубі. Він створив перші плитоноски для себе та друга.

Купив першу побутову радянську машинку, вона досі стоїть, як пам'ятка. Зробив (плитоноску – 24 канал) собі і потім все переросло в хобі у вільний час,

– розповів учасник військових дій.



Перші викройки – за уроками з пошиття рюкзаків / Фото 24 каналу

Власний бренд спорядження

Наразі у Юрія Прошурова є своє підприємство і власний бренд тактичного та туристичного спорядження, зокрема захисники вже оцінили:

плитоноски;

наплічники;

ремені.



Прошуров створив власний бренд спорядження / Фото 24 каналу

Про тендерні закупівлі для ЗСУ не мовиться, замовлення індивідуальні. Військовий Максим Пахомов має увесь комплект спорядження від херсонця, також він замовив плитоноску для батька, який служить на Сході.

Припустимо, на ротацію, ти береш на себе один бронежилет та набір підсумків. І з цим перебуваєш на позиціях. Якщо спорядження підведе, то від цього може залежати життя,

– сказав військовий Пахамов.

Він наголосив, що вибираючи спорядження, дуже важливими є надійність та зручність.

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З чого складається амуніція

Для амуніції Юрій Прошуров використовує найдорожчу кодуру – тканину для бронежилетів. Вона відштовхує воду й має поліуретанове покриття. Нитки учасник АТО закуповує польські, які не рвуться, водночас фурнітура – італійська, яку використовують для швидкого скидання бронежилету.



Прошуров використовує найдорожчу кодуру / Фото 24 каналу

Клас захисту бронежилета залежить від плит. Херсонець шиє спорядження під типові армійські пластини, їх вставляють вже самі захисники, зі своїх старих бронежилетів.

Наразі амуніцію атовець виготовляє сам, але вже скоро в нього з'являться помічники, адже свою справу він хоче розвивати.