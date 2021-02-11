Завдяки указу Зеленського про санкції проти Тараса Козака, українці живуть без російської пропаганди на телебаченні. За це президенту особисто подякував блогер і ветеран АТО Леонід Остальцев.

Джерело: "VETERANO блог" на 24 каналі

Впродовж 5 років будуть заблоковані 3 пропагандистські канали: NewsOne, ZIK і "112 Україна". Де-юре ці телеканали належать нардепу Козаку, а де-факто – їх пов'язують з Медведчуком, кумом Володимира Путіна.

У попередньому блозі Чому заява Кравчука щодо перемовин з Росією була вдалою: пояснення ветерана АТО

Враховуючи мою критичність до будь-якої влади, сьогодні я змушений визнати: це вперше, коли я цілком і повністю підтримую рішення Володимира Зеленського.

Вагомість санкцій

Насправді я не знаю, чому ухвалили таке рішення саме зараз, але я чітко розумію масштаб цієї події. Це означає, що через ці інформаційні рупори громадянам не буде російської пропаганди.

Зверніть увагу. За даними КМІС, 40% українців вважають, що таке рішення президента помилкове та призводить до обмеження прав громадян.

Кого ми "втратили"

Зокрема, ми не побачимо в ефірі розмов із такими персонажами, як Олена Бондаренко, яка публічно називає українську армію "злочинною" і методично просуває свій порядок денний щодо так званого внутрішнього конфлікту та громадянської війни. Також вона відмовляється бачити на Сході російські війська, техніку і підкріплення.



Олена Бондаренко / Фото з IPress.ua

Я б сказав, що озвучувати подібне – це треба мати дуже низький рівень соціальної відповідальності

Також не скоро побачимо в ефірі Андрія Портнова, який працював в Адміністрації Віктора Януковича і взагалі є яскравим прикладом тодішньої епохи. Той, що нині зобов'язав Міністерство освіти переглянути підручник з історії щодо висвітлення подій Революції Гідності.



Андрій Портнов / Фото з сайту Андрія Портнова

Портнов публікував персональні дані журналістів, але, враховуючи рішення судів, йому нічого за це не буде. Як і за погрози у своєму телеграм-каналі.

До цієї когорти входить і не шанований мною особисто блогер Анатолій Шарій, який в своєму блозі розповідає підписникам, що я пішов на війну "голим і босим", а повернувся на Infinity.

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От тільки забув він розказати, що між етапом "повернувся з війни" та Infinity пройшло 2,5 роки і робота над створенням власного бізнесу.

Всі ці персонажі мають на меті лише знищити Україну і все українське як таке

В хворій уяві тих осіб українець - це обов'язково отой міфічний бандерівець, який дивиться на портрет Адольфа Гітлера і "зігує"

Експеримент ветерана АТО

Окремо я вирішив провести невеликий експеримент. Зайшов у ютуб (це останній майданчик, де ці медіа можуть транслюватися), вбив у пошуковому рядку прізвище Шарій. Виставив налаштування так, щоб побачити всі відео з ним за останній тиждень і побачив всі ці новини.



Анатолій Шарій / Фото з інстаграм-сторінки Шарія

Зверніть увагу на те, хто саме включав блогера до себе в студію. Ті ж самі NewsOne, ZIK і "112 Україна" та телеканал "Наш", власником якого вважають іншого проросійського політика Євгена Мураєва.

Справжні журналісти не будуть ганьбити себе спілкуванням з Шарієм, Портновом чи Бондаренко

Жодний інший український телеканал не буде кликати їх до себе, бо справжні журналісти – представники цієї поважної і дуже відповідальної професії. Вони не будуть ганьбити себе спілкуванням з Шарієм, чи Портновом або Бондаренко.

Гості Козака

В принципі, можна продовжувати експеримент. Просто змінюйте прізвище у пошуку на Портнов чи Бондаренко. Вони всі гості виключно цих 3 пропагандистських проросійських рупорів плюс канал "Наш", на який, я сподіваюсь, влада теж зверне увагу.

У цьому немає нічого спільного із свободою слова, адже ці троє, як і вся партія ОПЗЖ разом із Медведчуком – це не про національні інтереси, нашу гідність, а голос ворожої країні.

Я радий, що сьогодні вперше, але маю надію, що не востаннє звернуся до президента зі словами подяки. Хочу зазначити, що, висловлюючи вдячність і підтримуючи конкретно це рішення, я розумію, що інші проблемні питання нікуди не поділися. На них главі державі треба реагувати.

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Тому хочеться побажати Зеленському не розслаблятися і продовжувати в тому ж дусі. Ухвалюючи такі рішення, він точно може розраховувати на те, що його підтримає активна частина суспільства.