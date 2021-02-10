Ілля Липницький відмовився від закордонних контрактів, від цікавих бізнес-пропозицій у рідному місті. Найголовніше – він рік жив без того, без чого його внутрішній світ був сірим, фактично німим.

Джерело: "Ми" на 24 каналі

У 2014 році на війну йшли непрофесійні військові. І кожному з них було що втрачати: сім'я, робота, кар'єра, плани на майбутнє.

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Стиль життя Липницького

Липницький – барабанщик. Для нього це не просто зовнішній образ суворого рокера, це стиль життя, філософія. Він грав в успішних рок і панк-гуртах, але мріяв про власний.

І здавалося у 2014 році вже все для цього було: гроші, досвід, однодумці. Та розпочалася війна: музикант змінив барабан на автомат.

Як чоловік став десантником

Від бойового злагодження на Яворівському полігоні – до серйозних військових місій біля Світлодарської дуги минуло кілька місяців. Ілля Липницький потрапив до 80-ї аеромобільної бригади – став десантником.

Коли ми були на базі, ввечері відбулось шикування. (Нам сказали – 24 канал) хлопці, не розслабляємося, можливо виїзд буде, скоріш за все, вночі. Треба допомогти,

– розповів Липницький.

На той момент він командував відділенням у групі швидкого реагування. Колона десантників повинна була оперативно доставити боєприпаси побратимам безпосередньо на лінію зіткнення.



Гурт Rareform / Інстаграм Rareformband

В разі провалу – не мали б чим захищатись

В разі провалу місії українські сили не мали б чим захищатись на одній з ділянок фронту. Зволікати не можна було. Однак і через постійну загрозу артобстрілу поспішати потрібно повільно.

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Зупинку зробили не випадково. Перед тим як зустрітись з українськими підрозділами, чекали останніх даних розвідки. Вкрай важливо було передати вантаж на передову, залишаючись непоміченими.

День, який усіх змінив

Колона українських десантників після тактичної паузи продовжила рухатись до місця призначення. Братнім підрозділам вкрай потрібні були боєприпаси.



Із артобстрілу усі вийшли живими / Фото Getty Images

Узгодженого місця дістались чітко, мов за підручником. Успішно виконавши основне завдання місії, хлопці дозволили собі перевести подих перед поверненням на базу.

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Із цього артобстрілу усі зуміли вийти живими. Та події цього дня ще довго не відпускали чоловіка . Розуміння того, яке пекло довелося пройти в АТО, прийшло вже після повернення.

Повернувся до мрії і створив гурт

Барабан є одним із старовинних музичних інструментів. У древньому Китаї вважали – стукіт по барабану відганяє злих духів. На війні барабана в чоловіка не було. Втім музиканту це не завадило грати.

До війни музика писалася важко. А от після... Тоді Ілля повернувся до мрії – створити власний гурт. І йому це вдалося. "Коли я його бачу – він світиться завжди", – зазначив басист гурту Влад.

Свою мрію про гурт Ілля тихо виношував роками і боявся її втілити. Страх зник після війни. Вона допомогла усвідомити – не варто відкладати плани на завтра. Так і виник Rareform.

"Рареформ" – в перекладі означає правильна форма. Це рідкісна форма, яку можна не побачити, проживши все життя,

– поділився Липницький.

Чоловік перетворив слабкість у силу

Своїх демонів Ілля перемагав довго. Не за один день він слабкість перетворив у силу. А, точніше, у творчість, якою хотів ділитися. Тому створив школу барабанщиків.



Школа барабанщиків Липницького / Скриншот з відео

"Ще до війни один хлопець просив мене навчити його драмити. Коли я з ним просто почав працювати, то навіть не знав, як там вчити і з чого починати. Але якось сів і почав експериментувати", – зауважив Липницький.

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Школа барабанщиків успішно існує вже другий рік. І хтозна, може, саме під пильним оком Іллі Липницького у цих стінах народжується новий Ларс Ульріх чи Джон Бонем. Школа стала популярною, і це не дивно, адже він багато працює над собою і для своїх учнів. Війна навчила ніколи не опускати рук.

Не всіх відпускає війна. Не всім вдається залишити спогади, скинувши форму. Але є ті, які долають труднощі і кидають їм виклик. Є такі як Ілля, які з страхів і болю творять музику.