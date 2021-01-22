Ветеран АТО Анатолій Ганненко зник у Черкаській області 28 грудня 2020 року. Востаннє його бачили в селі Бобриця, де чоловік проводив час з друзями у кафе. Відомо, що Анатолій, залишивши телефон на столі, вийшов із закладу та не повернувся.

Конфлікт в кафе напередодні зникнення

Одразу після зникнення ветерана з'явилися чутки, що в кафе, де він відпочивав, стався конфлікт. Проте побратими Анатолія запевняють, що жодного конфлікту в той вечір не було. Про це пише Ольга Худецька на своїй сторінці у фейсбуці.

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Хоча ветеран зник ще наприкінці грудня, шукати його почали лише 6 січня. За словами колишньої дружини чоловіка, слідча поліції на 5-ий день зізналась, що не знала про можливість виклику МНС для пошуків. Вже після скарг рідних почалася широкомасштабна операція пошуків. Однак, Анатолія досі не знайшли.

Волонтери і ветерани, які брали та беруть в ній участь кажуть, що шукали справді добре, з розбивкою по квадратах, залученням пірнальників, аеророзвідки тощо. Звертали увагу на всі свіжі прикопи,

– пише Ольга Худецька.

Поліція має дані про те, що Анатолія бачили 29 та 31 грудня у Каневі. Проте інформацію про можливих очевидців не розголошують.

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Товариші описують зниклого як "людину слова і діла"

Побратими Анатолія запевняють, що чоловік був психічно здоровий, тому версію про можливий суїцид відкидають.

Це не вигаданий персонаж чи міфічний герой, Толя — реально людина слова і діла. Я свідок одного з проміжків його бойового шляху,

– розповідає ветеран АТО Андрій Підлісний.

Окрім того, у Канівській спілці учасників АТО "Нескоренні" розповіли Watchers.Media, що Анатолій напередодні зникнення займався підготовкою документів для працевлаштування на місцевому заводі.

Причина зникнення ветерана досі невідома. Станом на 22 січня 2021 року пошуки Анатолія Ганненка тривають.

"Поліція просить поширювати інформацію про Анатолія Ганненка, а також закликає водіїв, які 29 чи 31 грудня рухалися в районі вулиці Героїв Дніпра у Каневі з увімкненими реєстраторами, звернутися до поліції", – підсумувала Ольга Худецька.



Поліція розшукує зниклого ветерана АТО / фото з фейсбука Ольги Худецької