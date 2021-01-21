"Грати у свою гру": як Україні не стати предметом торгу між США та Росією
Україні необхідно мати власну стратегію та "грати у свою гру". Інакше країна ризикує стати предметом торгу між США та Росією.
Якщо Україна дасть зрозуміти, що у нас немає ні візії, ні стратегії, ані політичної волі зреалізувати заплановане, є шанс, що "нами будуть грати". Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Радіо Свобода".
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Наш шанс, найкраща допомога і найкраща союзницька взаємодія з Байденом (президентом США Джо Байденом – 24 канал) – це перезавантажити цю країну,
– заявив Клімкін.
Що ще сказав Клімкін
- Це перезавантаження має відбутися у різних сферах. Зокрема, мовиться про те, як працюють у країні демократія та верховенство права.
- Україна має стати країною, яку цінуватимуть не за геополітичне розташування, а за її націю та людей.
- Дуже важливо, щоб між президентом Володимиром Зеленським та Байденом були довірливі відносини.
- Нова адміністрація США також має будувати відносини з українським суспільством. Це пріоритет та шанс для України.
- Клімкін підсумував, що "ця адміністрація 100 відсотків буде будувати відносини з усім суспільством: громадянське суспільство, бізнес, це буде таки широкий підхід, і тому це буде дійсно співпраця з Україною і українцями, і цей шанс не можна змарнувати".
Байден та Україна: що відомо
- Експерти прогнозують, що Байден ставитиметься до України приязно, але суворо.
- Зокрема, пріоритетом для президента США стане боротьба з корупцією в Україні.
- Водночас США продовжать надавати військову підтримку.
- Окрім того, Байден робитиме акцент на посиленні санкцій проти країни-агресора Росії.
- Розпочнеться діалог Байдена та Зеленського з телефонної розмови. За прогнозами української сторони, вона відбудеться вже найближчим часом.
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