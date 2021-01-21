Україні необхідно мати власну стратегію та "грати у свою гру". Інакше країна ризикує стати предметом торгу між США та Росією.

Якщо Україна дасть зрозуміти, що у нас немає ні візії, ні стратегії, ані політичної волі зреалізувати заплановане, є шанс, що "нами будуть грати". Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє "Радіо Свобода".

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Наш шанс, найкраща допомога і найкраща союзницька взаємодія з Байденом (президентом США Джо Байденом – 24 канал) – це перезавантажити цю країну,

– заявив Клімкін.

Що ще сказав Клімкін

Це перезавантаження має відбутися у різних сферах. Зокрема, мовиться про те, як працюють у країні демократія та верховенство права.

Україна має стати країною, яку цінуватимуть не за геополітичне розташування, а за її націю та людей.

Дуже важливо, щоб між президентом Володимиром Зеленським та Байденом були довірливі відносини.

Нова адміністрація США також має будувати відносини з українським суспільством. Це пріоритет та шанс для України.

Клімкін підсумував, що "ця адміністрація 100 відсотків буде будувати відносини з усім суспільством: громадянське суспільство, бізнес, це буде таки широкий підхід, і тому це буде дійсно співпраця з Україною і українцями, і цей шанс не можна змарнувати".

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