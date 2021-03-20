Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко имеет много общего с Владимиром Путиным. Они идентично "отказались" от своих дворцов из-за нехватки времени.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Интересно

Байден в Чечни

Рамзан Кадыров отреагировал на слова Джо Байдена о Владимире Путине, который заявил, что считает президента России убийцей. Глава Чеченской республики пригласил Байдена на лечение в Грозный, так как по его словам, президент Америки – болен.

Дружелюбный концлагерь

Российский оппозиционер Алексей Навальный отбывает срок в Покрове. В своем инстаграме, он опубликовал пост, где назвал учреждение "наш дружелюбный концлагерь". Навальный рассказал о строгом режиме объекта, вспомнив о романе "1984" Джорджа Оруэлла.

Протесты против выставки

В Питерском музее открылась выставка бывшей сотрудницы Минобороны России Евгении Васильевой под названием "Весна". Ранее она украла у государства 600 миллионов рублей. Перед началом открытия студенты и преподаватели устроили акцию протеста.

Чеченские ведьмы

На одном из чеченских телеканалов показали репортаж о задержании жительниц республики, которых заподозрили в колдовстве. С задержанными на камеру провели "профилактическую беседу" и заставили извиниться.

Русский "Диснейленд"

В России могут построить новый музей в виде "голубой звезды". Туда планируют перенести Центральный музей Вооруженных сил, который существует в Москве. В сети распространяют слухи, будто бы на самом деле построят не музей, а так называемый "Диснейленд".

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.