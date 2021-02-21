Deutsche Welle сделали карикатуру на генерального директора "Роскомоса" Дмитрия Рогозина и робота Федора. Рогозин считает ее скучной и бездарной.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канал

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Хозяин виллы в немецком Фрайбурге снял пародию на сюжет российских журналистов. Они утверждают, что там якобы жил российский оппозиционер Алексей Навальный. Владелец виллы прогулялся по дому так же как и пропагандисты, показав все, даже ершик для унитаза.

Жириновский за Навального

Главный коммунист России Геннадий Зюганов обвинил Владимира Жириновского в сотрудничестве с "навальнятиной". Также говорилось и о подрыве политической стабильности в стране и угрозе Кремлю.

Илон Маск пригласил Путина

Американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск предложил российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse. Путин еще не ответил, но Маску уже предлагают забрать его на Марс.

Clubhouse забанил Соловьева

Российский пропагандист Владимир Соловьев зарегистрировался в новой сети Clubhouse и открыл там переговорную комнату. Однако его сразу отправили в бан. Сам же Соловьев назвал это "притеснениями свободы слова".

Михалков о сходстве Ельцина и Навального

Никита Михалков в последнем выпуске долго анализировал распад СССР и фигуру Бориса Ельцина. В то же время он обратил внимание на сходство улыбок Навального и Ельцина, а фигуры обоих политиков назвал символом распада.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 21 февраля смотрите видео: