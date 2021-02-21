Вести Кремля. Сливки: Рогозин не понял шутки и обиделся на СМИ
Deutsche Welle сделали карикатуру на генерального директора "Роскомоса" Дмитрия Рогозина и робота Федора. Рогозин считает ее скучной и бездарной.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канал
Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".
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Немецкая пародия
Хозяин виллы в немецком Фрайбурге снял пародию на сюжет российских журналистов. Они утверждают, что там якобы жил российский оппозиционер Алексей Навальный. Владелец виллы прогулялся по дому так же как и пропагандисты, показав все, даже ершик для унитаза.
Жириновский за Навального
Главный коммунист России Геннадий Зюганов обвинил Владимира Жириновского в сотрудничестве с "навальнятиной". Также говорилось и о подрыве политической стабильности в стране и угрозе Кремлю.
Илон Маск пригласил Путина
Американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск предложил российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse. Путин еще не ответил, но Маску уже предлагают забрать его на Марс.
Clubhouse забанил Соловьева
Российский пропагандист Владимир Соловьев зарегистрировался в новой сети Clubhouse и открыл там переговорную комнату. Однако его сразу отправили в бан. Сам же Соловьев назвал это "притеснениями свободы слова".
Михалков о сходстве Ельцина и Навального
Никита Михалков в последнем выпуске долго анализировал распад СССР и фигуру Бориса Ельцина. В то же время он обратил внимание на сходство улыбок Навального и Ельцина, а фигуры обоих политиков назвал символом распада.
Полный выпуск "Вести Кремля" за 21 февраля смотрите видео:
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