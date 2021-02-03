7 президент США Эндрю Джексон может исчезнуть с банкноты в 20 долларов. Заменить его там может изображение темнокожей активистки и борца против рабства Гарриет Табмен. И если в Штатах собираются почтить таким образом человека, который пытался сделать мир лучше, в России на деньгах хотят изобразить Путина.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Чем также запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Примечательно В дворец Путина впервые удалось попасть: сенсационное видео роскошного поместья

Лекарство от автора "Новичка"

Недавно Россия одержала крупную победу: снизили градус хранения "Спутника" до привычных температур. Но на этом решили не останавливаться и теперь выдадут в свет новое "суперлекарство" от коронавируса.

Школа и кино

В российских школах могут появиться уроки, посвященные советскому и российскому кино. Есть подозрение, что школьникам придется смотреть поздних Михалковых, Андреасянов и других там Мединских.

Путинчи в мире искусства

Картину флорентийского художника Сандро Боттичелли продали за 92 миллиона долларов, кому именно – не уточнили. Но на России есть один единственный известный ценитель искусства, к тому же – анонимнее не придумаешь.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" – можно посмотреть по ссылке.