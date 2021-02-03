Вести Кремля. Сливки: Портрет Путина на российских рублях
7 президент США Эндрю Джексон может исчезнуть с банкноты в 20 долларов. Заменить его там может изображение темнокожей активистки и борца против рабства Гарриет Табмен. И если в Штатах собираются почтить таким образом человека, который пытался сделать мир лучше, в России на деньгах хотят изобразить Путина.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Чем также запомнилась неделя в России – узнайте в программе.
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Лекарство от автора "Новичка"
Недавно Россия одержала крупную победу: снизили градус хранения "Спутника" до привычных температур. Но на этом решили не останавливаться и теперь выдадут в свет новое "суперлекарство" от коронавируса.
Школа и кино
В российских школах могут появиться уроки, посвященные советскому и российскому кино. Есть подозрение, что школьникам придется смотреть поздних Михалковых, Андреасянов и других там Мединских.
Путинчи в мире искусства
Картину флорентийского художника Сандро Боттичелли продали за 92 миллиона долларов, кому именно – не уточнили. Но на России есть один единственный известный ценитель искусства, к тому же – анонимнее не придумаешь.
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