Вести Кремля. Сливки: Плагиат Роскосмоса на СССР к 23 февраля
Роскосмос поздравил россиян с 23 февраля. К сообщению в твиттере еще и открытку прикрепили – отредактированный вариант советского плаката. В России, как всегда, решили не выдумывать новое.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".
Путин и Лукашенко на лыжах
Президент России Владимир Путин вместе с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко катались в Сочи на лыжах. Там они провели политические переговорили.
Эстафета рукопожатий
Полковник Андрей Кривоносов является военным комиссаром Гомельской области. Для того, чтобы поделиться "зарядом энергии и решимости" от президента Беларуси Александра Лукашенко, он организовал "эстафету рукопожатий" с военнослужащими своего гарнизона.
Хоккесист Артемий Панарин
Власти России против хоккеиста Артемий Панарин из-за того, что его тренер рассказал историю о якобы избиении им девушки в 2011 году. Об инциденте молчали несколько лет, поэтому вероятно, разоблачение имеет политический подтекст.
Неработоспособность "Искандеров"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских ракет "Искандеров". Во время конфликта в Нагорном Карабахе армяне попытались запустить их по территории противника, однако ракета промахнулась.
Искусственный интеллект в танке
Российский танк "Армата" получил искусственный интеллект. Теперь он самостоятельно должен определять цели, распознавать их и уничтожать на поле боя. Экипажу не нужно будет прицеливаться, а лишь указать правильное направление.
Экс-министр юстиции России предложил создать российскую республику со столицей в Екатеринбурге, что на Урале. Александр Колесников заявил, что у русского народа нет своей республики и национальной автономии. Он предложил объединить 46 областей, 3 города и Еврейскую республику.
Пескотряс
Владимир Познер посетил программу "Церковь.Критика", где заявил, что православие – худшая форма христианства. Российский депутат сказал, что "пескотряс – это творение Господа". Он вроде бы видел, что жители молились машине для очистки снега с дорог.
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