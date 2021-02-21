Вести Кремля. Сливки: необъяснимая страсть Владимира Путина к карандашам

Президент России Владимир Путин встретился с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Во время встречи глава Кремля периодически гладил подставку для карандашей.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канал
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Рецепт для Навального
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В России очень быстро винашли российский препарат – "Спутник Light". Это второе поколение "Спутника V". Если первую российскую вакцину необходимо вводить дважды, то эту всего за 1 раз.
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