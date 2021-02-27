Вести Кремля. Сливки: Милонов решил помочь фанатам Трампа

Виталий Милонов заговорил на английском на фоне американского прапора и призвал граждан США переходить в русские соцсети. На фоне этого благодаря россиянам возобновила работу и популярная среди сторонников Трампа – Parler.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Чем еще запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

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Захарова заговорила на китайском

Мария Захарова перешла на китайский язык, однако говорить на нем она начала достаточно часто. После заявления Москвы касательно создания антироссийской группы в ПАСЕ настоящая Захарова как-будто "сломалась".

Российский уголь в космосе

"Роскосмос" и Кузбасский технический университет планируют создать спутник, который будет мониторить развитие лесных пожаров. На нем в космос запустят 300 граммов угля.

В Туве хотят узнать секрет бедности

Тува предъявила территориальные претензии к соседям – Иркутской области и Красноярскому краю. В то же время глава Тувы потребовал от ученых раскрыть причину бедности жителей.

Россиянам нужны плавучие дома

На России захотели развивать новый вид жилья – плавучие дома. Власть дала поручение представить возможности использования таких домой. Однако в странах с таким ВВП, как в России – такое жилье будет выглядеть не особо привлекательно.

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