Вести Кремля. Сливки: Милонов решил помочь фанатам Трампа
Виталий Милонов заговорил на английском на фоне американского прапора и призвал граждан США переходить в русские соцсети. На фоне этого благодаря россиянам возобновила работу и популярная среди сторонников Трампа – Parler.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Чем еще запомнилась неделя в России – узнайте в программе.
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Захарова заговорила на китайском
Мария Захарова перешла на китайский язык, однако говорить на нем она начала достаточно часто. После заявления Москвы касательно создания антироссийской группы в ПАСЕ настоящая Захарова как-будто "сломалась".
Российский уголь в космосе
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Россиянам нужны плавучие дома
На России захотели развивать новый вид жилья – плавучие дома. Власть дала поручение представить возможности использования таких домой. Однако в странах с таким ВВП, как в России – такое жилье будет выглядеть не особо привлекательно.
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