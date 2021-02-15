Фотограф Дмитрий Марков делает фото силовиков. Они быстро расходятся в сети и стают мемами. Он выставил на аукцион единственный подписанный отпечаток фотографии из ОВД, куда его доставили в день суда над оппозиционером Алексеем Навальным.

Источник: 24 канал

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Ротенберг та дворец Путина

Российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефециаром дворца главы Кремля Путина в Геленджике. По его словам, он не сразу сообщил о том, что владеет этим комплексом, через "чисто человеческий фактор".

Протесты в России

У Росії тривають масові протести на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального. Дії силовиків стають все жорстокішими. ОМОНівці б'ють людей палицями та застосовують електрошокери. Вони масово затримують і мирних протестувальників .

Роскосмос не хочет на луну

Глава Роскосмоса Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в гонке к Луне, пока не поймет "смысл призового фонда". По его мнению, американцы пока не могут объяснить своего стремления к спутнику Земли.

Ответственность за санкции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что в весеннюю сессию Госдума вернется к законопроекту об уголовном наказании для лиц, которые призывают к санкциям в отношении российских компаний и граждан. По словам Володина, за призывы к санкциям должно быть "очень жесткое" наказание.