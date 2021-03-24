Весняний призов-2021: уряд затвердив чисельність строковиків

Джерело:24 канал
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу. Загалом під час весняної кампанії до військ планують відправити понад 14 тисяч українців.
Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 24 березня. Призовні комісії почнуть працювати 1 квітня.
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Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 людей.
Розпорядженням також затвердили суму грошей у розмірі 66 мільйонів гривень на проведення призову. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок.