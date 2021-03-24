Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу. Загалом під час весняної кампанії до військ планують відправити понад 14 тисяч українців.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні 24 березня. Призовні комісії почнуть працювати 1 квітня. Читайте також Зеленський підписав указ про військовий призов: точні дати Скільки українців та де служитимуть до Збройних сил України планують набрати 6 500 людей;

до Державної спеціальної служби транспорту – 600;

Національної гвардії – 4 646;

Держприкордонслужби – 2 500. Усього до війська з різних регіонів планується відправити 14 246 людей. Розпорядженням також затвердили суму грошей у розмірі 66 мільйонів гривень на проведення призову. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок. Що входить у цю суму 4 540 гривень – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;

93 гривні 13 копійок – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування грошей на харчування та перевезення). Призови 2020 року: основне Навесні 2020 року на строкову службу призвали 16 460 українців.

В осінній призов до військ набрали 13 570 українців.