Російський вертоліт порушив повітряний простір України на Сумщині: відео

Джерело:Держприкордонслужба
Російський гелікоптер МІ-8 залетів у повітряний простір України. Це сталося вдень 16 березня неподалік Краснопілля, що у Сумській області.
Як повідомили українські прикордонники, вертоліт з Росії залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після цього залишив повітряний простір держави.
Читайте також В Сумах вчитель спровокував скандал, бо закликав учнів вітати рідних зі святом російської армії
Відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, гелікоптер летів на висоті у приблизно 100 метрів.
Російський вертоліт на території України: дивіться відео
Державна прикордонна служба вже направила лист прикордонникам сусідньої держави щодо порушення режиму державного кордону України.
Відомство вимагає повідомити приналежність гелікоптера, а також обставини, які призвели до порушення. Відповіді від росіян наразі не отримали.
Прикордонники одразу поінформували зацікавлені міністерства та відомства про інцидент. Зокрема – мовиться про Міністерство внутрішніх справ.