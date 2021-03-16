Російський гелікоптер МІ-8 залетів у повітряний простір України. Це сталося вдень 16 березня неподалік Краснопілля, що у Сумській області.

Як повідомили українські прикордонники, вертоліт з Росії залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після цього залишив повітряний простір держави.

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Відповідне відео опублікував у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, гелікоптер летів на висоті у приблизно 100 метрів.

Російський вертоліт на території України: дивіться відео

Реакція Держприкордонслужби та МВС

Державна прикордонна служба вже направила лист прикордонникам сусідньої держави щодо порушення режиму державного кордону України.

Відомство вимагає повідомити приналежність гелікоптера, а також обставини, які призвели до порушення. Відповіді від росіян наразі не отримали.

Прикордонники одразу поінформували зацікавлені міністерства та відомства про інцидент. Зокрема – мовиться про Міністерство внутрішніх справ.