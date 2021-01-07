Щорічний "Вертепфест", який щороку відбувається у Харкові, у 2021 році проходить в онлайн-форматі. Замість 5-тисячної ходи колядники з десятків міст і країн підняли зірки над своїми вертепами вдома.

Святковий фестиваль хоч і відбувся онлайн, та колядкобатл знову з'єднав регіони і навіть країни. Про це повідомляє 24 канал.

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У 2021 році зібрати великий вертеп у Харкові завадила пандемія. Репетиції учасники "Вертепфесту" проводили також в онлайн-платформі – в зумі. В результаті, отримали 200 записаних на відео колядок з усіх кінців світу: Естонії, Польщі, Норвегії тощо.

Виконання колядки у Польщі: дивіться відео

"Ми хвилювалися, як цього року втілити. І дуже добре, що все ж таки вирішили проводити онлайн, бо ще більше учасників, ніж було минулого 2020 року. І тепер це свято воно навіть більше доступне, бо раніше треба було приїхати в Харків. А тепер можна подивитися в інтернеті і взяти участь", – сказала співорганізаторка "Вертепфесту" онлайн Ірина Маркевич.

Скільки учасників зібрались у 2021 році

Онлайн вертеп з'єднав більше колективів, ніж торік: 110 замість 60. Загалом – це близько 1,5 тисячі людей. Дійство назвали колядкобатлом. І ось так, приміром, заспівала українська діаспора в Осло.

Вертеп в Осло: дивіться відео

А це – родинний дует з Італії.

Виконання української колядки в Італії: дивіться відео

Наступного року організатори "Вертепфесту" сподіваються поєднати два формати: онлайн колядування та традиційну ходу Харковом.