Верховний суд України скасував указ про звільнення судді Оксани Царевич. Раніше її звинуватили у незаконному позбавленні водійських прав членів Автомайдану.

У період Революції Гідності вона працювала у Печерському суді. Царевич може навіть отримати фінансову компенсацію.

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Що передбачає рішення

Адвокат Роман Маселко пояснив, що передбачає таке рішення суду. Зокрема, мовиться про таке:

підстав для звільнення з посади судді – немає;

її можуть повернути на попередню посаду.

Нагадаємо, що у червні 2020 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Оксану Царевич – невинною.

Хто така Царевич

У період Революції Гідності з неї зняли недоторканість, а згодом – звільнили. Її звинуватили у тому, що вона неправомірно засудила 9 учасників Автомайдану.

Мовиться про те, що їх автомобілі начебто зафіксували у поїздці 29 грудня 2013 року до Межигір'я. Однак всі рапорти були сфальсифіковані.

Колишня суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич намагалась оскаржити своє звільнення у Вищому адміністративному суді. Втім пізніше вона відкликала позов.